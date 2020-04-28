Картина дня в Приморье: плюс 45 положительных, «портал» на дороге и кошачий бэби-бум

Жители проспекта 100-летия Владивостоку жалуются на огромную яму, зияющую рядом с домом под номером 115. По словам приморцев, с каждым днём портал всё больше увеличивается в размерах, представляя серьёзную опасность для прохожих, которые могут в темноте не заметить яму. По словам местных жителей, также препятствие является «барьером» для водителей транспортных средств, но, несмотря на это, латать яму пока никто не собирается.