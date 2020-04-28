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Posted 28 апреля 2020, 13:16

Published 28 апреля 2020, 13:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

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Картина дня в Приморье: плюс 45 положительных, «портал» на дороге и кошачий бэби-бум

28 апреля 2020, 13:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. маска
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Ещё 45

В Приморье выявлено ещё 45 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией: новую статистику заболевших COVID-2019 озвучил оперативный штаб региона. Всего в Приморье положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции получили уже 347 приморцев. Однако если раньше случаи заражения были, в основном, завозные, то теперь приморцы чаще подхватывают вирус от своих инфицированных родственников и знакомых.

Зияющий "портал"

Жители проспекта 100-летия Владивостоку жалуются на огромную яму, зияющую рядом с домом под номером 115. По словам приморцев, с каждым днём портал всё больше увеличивается в размерах, представляя серьёзную опасность для прохожих, которые могут в темноте не заметить яму. По словам местных жителей, также препятствие является «барьером» для водителей транспортных средств, но, несмотря на это, латать яму пока никто не собирается.

Бэби-бум в сафари-парке

В Приморском сафари-парке случился настоящий бэби-бум: потомство принесли сразу две дальневосточные лесные кошки. Сотрудникам зоопарка удалось снять на видео, как маленькие пушистые комочки сосут молоко, прижавшись к своим грозным и настороженным мамам. Также две недели назад малышей родила лисица по имени Глаша.

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