Картина дня в Приморье: плюс 45 положительных, «портал» на дороге и кошачий бэби-бум

Posted 28 апреля 2020, 13:16
Published 28 апреля 2020, 13:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ещё 45
В Приморье выявлено ещё 45 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией: новую статистику заболевших COVID-2019 озвучил оперативный штаб региона. Всего в Приморье положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции получили уже 347 приморцев. Однако если раньше случаи заражения были, в основном, завозные, то теперь приморцы чаще подхватывают вирус от своих инфицированных родственников и знакомых.
Зияющий "портал"
Жители проспекта 100-летия Владивостоку жалуются на огромную яму, зияющую рядом с домом под номером 115. По словам приморцев, с каждым днём портал всё больше увеличивается в размерах, представляя серьёзную опасность для прохожих, которые могут в темноте не заметить яму. По словам местных жителей, также препятствие является «барьером» для водителей транспортных средств, но, несмотря на это, латать яму пока никто не собирается.
Бэби-бум в сафари-парке
В Приморском сафари-парке случился настоящий бэби-бум: потомство принесли сразу две дальневосточные лесные кошки. Сотрудникам зоопарка удалось снять на видео, как маленькие пушистые комочки сосут молоко, прижавшись к своим грозным и настороженным мамам. Также две недели назад малышей родила лисица по имени Глаша.