Медведев призвал членов «Единой России» перевести зарплату в помощь медикам

Posted 28 апреля 2020, 14:34
Published 28 апреля 2020, 14:34
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
Приобретенные костюмы передадут в наиболее нуждающиеся регионы — Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Новгородскую и другие области, сообщает kursdela.biz. Отмечается, что «Единая Россия» на протяжении месяца осуществляет передачу материальной помощи в рамках противодействия коронавирусу в стране. В частности, в рамках акции #СпасибоВрачам было приобретено более 200 автомобилей для больниц, чтобы врачи могли быстрее добраться по вызову и домой. Кроме того, в ходе акции «Помоги учиться дома» школьники в регионах получили более пятидесяти тысяч компьютеров и планшетов для беспрепятственного дистанционного обучения.
Депутаты ЕР постоянно передают свою прибыль на помощь в условиях стремительно распространяющегося COVID-19. К примеру, во Владимирской области собрали более пяти миллионов рублей, которые направлены на приобретение 1300 противочумных костюмов для региональных инфекционных больниц. В Дагестане депутаты от «Единой России» передали в одну из больниц набор жизненно важных медикаментов и антисептиков. В Татарстане членские взносы, собираемые местным отделением партии, уже направляются на работу центров волонтеров. Об этом сообщает сайт Ер.ру.
«В работу волонтерского центра с первых же дней начали включаться депутаты фракции «Единая Россия», предприниматели, общественные организации. На телефон кол-центра мы ежедневно получаем предложения от бизнес-компаний и простых граждан, которые готовы оказывать помощь социально незащищенным группам населения, прежде всего людям преклонного возраста и многодетным нуждающимся семьям.
По поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко мы открыли на платформе нашей НКО счет для добровольных пожертвований. На него депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края и предприятия перечислили более миллиона рублей. Сегодня эти средства волонтерский центр «Единой России» направляет на закупку антисептических средств и индивидуальных средств защиты для волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся», — сказала председатель общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Приморском крае, директор некоммерческой организации «Родные люди» Наталья Кокорева.
Помимо этого, как отметила директор НКО, есть примеры безвозмездной помощи продовольственными товарами и питьевой водой гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. В эту работу в настоящее время включены самые разные компании Приморья, такие как Slavda Group, судостроительный завод «Звезда», «Рыбозавод Большекаменский», ООО «Восход», АО «Эдельвейс», рыбзавод «Каменский», компания «ДВ-Пласт Групп», ООО «Акватехнологии», Лесозаводский промышленный комбинат «Пошив», компания «Белуга групп», подготовившая 2000 продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны, и многие другие предприятия. Адресной доставкой гуманитарной помощи занимаются волонтеры «Единой России».