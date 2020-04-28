Медведев призвал членов «Единой России» перевести зарплату в помощь медикам

Приобретенные костюмы передадут в наиболее нуждающиеся регионы — Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Новгородскую и другие области, сообщает kursdela.biz. Отмечается, что «Единая Россия» на протяжении месяца осуществляет передачу материальной помощи в рамках противодействия коронавирусу в стране. В частности, в рамках акции #СпасибоВрачам было приобретено более 200 автомобилей для больниц, чтобы врачи могли быстрее добраться по вызову и домой. Кроме того, в ходе акции «Помоги учиться дома» школьники в регионах получили более пятидесяти тысяч компьютеров и планшетов для беспрепятственного дистанционного обучения.