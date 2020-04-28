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Posted 28 апреля 2020, 07:57

Published 28 апреля 2020, 07:57

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Свежие данные по коронавирусу: в России — 93 558 заражений, в Приморье — 347

28 апреля 2020, 07:57
Сюжет
COVID-19
В России коронавирусом заразились уже 93,5 тысячи человек. В Приморском крае диагноз поставлен 347 раз.

По информации оперативного штаба, суточный прирост составил 6 411 (это максимальный суточный рост за всё время). Так, коронавирусом в России заразились уже 93 558 человек. Таким образом, РФ обошла Иран по количеству заражённых и вышла на 8 место в мире.

За сутки вылечились ещё 1110 человек (всего 8 456). Скончались ещё 72 человека, за всё время — 867.

В Приморском крае диагноз бы подтверждён уже 347 раз, 36 человек выздоровели, 3 — умерли.

Напомним, сегодня в региональном оперштабе сообщили, что за сутки диагноз подтвердился у ещё 45 человек в Приморье. При этом за это же время выписали ещё 3 пациенток, женщин из разных районов края.

#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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