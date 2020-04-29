Маски, санитайзеры, дистанция: как приморские компании защищают работников от COVID19

Сегодня бизнес не только Приморья, но и всей России ожидает окончания режима самоизоляции и начала работы, но, по всей видимости, ему придётся вводить те самые новые санитарные нормы работы, которые уже «обкатали» компании, работающие сейчас. Безусловно новые стандарты выведут санитарные нормы на различных производствах в России на новый уровень. Экономисты считают, что стандарты работы, которые были введены во время эпидемии коронавируса, повышают безопасность потребителей. Так что велика вероятность того, что после снятия ограничений и окончания режима самоизоляции эти стандарты могут найти повсеместное применение. В целом приморский бизнес, которому позволили работать в это нелёгкое время, довольно ответственно подошёл к заботе о здоровье своих сотрудников.