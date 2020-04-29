Озвучена средняя зарплата в Приморье — а вы столько получаете?

Средняя номинальная зарплата в Приморье, по данным на январь–февраль текущего года, равняется 46 688 рублей. Это, по словам специалистов, на 10 процентов больше, чем в прошлом году. При этом меньше всего сейчас в крае получают работники сферы туризма и гостиничного бизнеса.

По информации Приморскстата, в начале 2020 года средняя номинальная зарплата в Приморье составила 46 688 рублей. Это на 10 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Выросла и реальная зарплата почти на три процента. Список видов деятельности, где приморцы получают зарплату ниже среднекраевого уровня, пополнился. Кроме работников сферы производства мебели и одежды в 2020 году туда вошли сотрудники туристических агентств, гостиниц и ресторанов, организаций, предоставляющих услуги по операциям с недвижимым имуществом и сферы торговли. Не исключено, что изменения связаны с распространением коронавирусной инфекции. При этом список тех видов деятельности, где приморцы получают выше среднекраевого уровня, также пополнился. Сюда вошли организацию по проведению азартных игр и заключения пари и рыболовства. Ранее «Восток-Медиа» писало о средней зарплате в Приморье. И о тех профессиях, которые были привлекательными, но в 2020 году стали низкооплачиваемыми.