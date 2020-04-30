Приморец застрелил своего соседа из-за кролика

Posted 30 апреля 2020, 06:55
Published 30 апреля 2020, 06:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации Следственного комитета РФ по региону, преступление было совершено в конце апреля. Предварительная версия такова: собака одного из жителей села Мельники залезла во двор подозреваемого и задавила кролика. Мужчина обратился к хозяину четвероногого питомца и потребовал возместить ущерб. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин собаки отказался этого делать.
Подозреваемый ушёл. Но для того, чтобы взять пистолет. Он снова пришёл к мужчине и выстрелил ему в голову. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Однако врачи не смогли спасти 43-летнего жителя Партизанского района края.
В отношении 42-летнего приморца было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце декабря прошлого года в Приморье брат застрелил свою 4-летнюю сестру. По предварительным данным ружьё без присмотра оставил отец семейства, чем и воспользовался ребёнок. Мальчик взял в руки оружие и случайно выстрелил.