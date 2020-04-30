Приморец застрелил своего соседа из-за кролика

По информации Следственного комитета РФ по региону, преступление было совершено в конце апреля. Предварительная версия такова: собака одного из жителей села Мельники залезла во двор подозреваемого и задавила кролика. Мужчина обратился к хозяину четвероногого питомца и потребовал возместить ущерб. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин собаки отказался этого делать.