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Posted 30 апреля 2020, 06:12

Published 30 апреля 2020, 06:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Продлён режим самоизоляции — продлён и конкурс на лучший видеоролик

Продлён режим самоизоляции — продлён и конкурс на лучший видеоролик

30 апреля 2020, 06:12
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Конкурс
Редакция «Восток-Медиа» объявила конкурс на лучший видеоролик, где приморцы могут показать, как они проводят время дома. Так как режим самоизоляции продлён, приём заявок на конкурс также продолжается.

Напомним, для участия в конкурсе от «Восток-Медиа» достаточно снять на камеру мобильного телефона видеоролик, где будет показано, как участник проводит время в режиме полной самоизоляции. Претенденты на победу могут показать, как они, возможно, играют, вышивают, лежат на диване или придумывают план спасения мира. Хронометраж видеоролика не ограничен.

Работы будут опубликованы на сайте «Восток-Медиа». А читатели определят самый смешной и уникальный клип с помощью онлайн-голосования. Отметим, автор лучшего видеоролика получит ценный приз. Какой? Узнаете после того, как определится победитель.

Важно! К конкурсу не допускаются работы эротического содержания или видеоролики с нецензурной бранью. Такой контент просматриваться и тем более публиковаться на сайте издания не будет.

Поучаствовать в конкурсе от «Восток-Медиа» желающие могут до 11 мая включительно. Свои работы конкурсанты могут прислать на WhatsApp редакции: +79990407725 с пометкой «конкурс_самоизоляция». Стоит также указать своё имя, фамилию и место проживания (населённый пункт).

#Новости#Общество#Конкурс#Владивосток#Эксклюзив#COVID-19#Конкурс_самоизоляция
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