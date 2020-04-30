Продлён режим самоизоляции — продлён и конкурс на лучший видеоролик

Напомним, для участия в конкурсе от «Восток-Медиа» достаточно снять на камеру мобильного телефона видеоролик, где будет показано, как участник проводит время в режиме полной самоизоляции. Претенденты на победу могут показать, как они, возможно, играют, вышивают, лежат на диване или придумывают план спасения мира. Хронометраж видеоролика не ограничен.