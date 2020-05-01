Юлия Толмачёва: «В условиях режима самоизоляции граждане нарушают режим тишины»

Posted 1 мая 2020, 08:01
Published 1 мая 2020, 08:01
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Депутат Законодательного собрания края Юлия Толмачёва предложила на время действия режима самоизоляции внести поправки в краевой закон и более жестко регламентировать время, когда можно нарушать режим тишины.
Предложение Юлии Толмачёвой коллеги по законотворческой деятельности рассмотрят на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Поправки, ограничивающие разрешенное время для производства шумных работ, возникли на основе анализа обращений в депутатскую приемную лидера «Российской партии пенсионеров» в крае.
«После введения режима самоизоляции, ко мне в депутатскую приёмную начали поступать жалобы людей на шумных соседей. То есть, многие решили воспользоваться этим временем и закончить либо сделать ремонт. Однако проблема в том, что работы идут днями напролёт, до позднего вечера, а в отдельных случаях и в ночное время, и создают шум от использования ремонтного оборудования», — говорит Юлия Толмачёва.
В результате, многие жители края терпят неудобства, а сильнее всего страдает режим дня маленьких детей. На жалобы соседей недобросовестные граждане не реагируют.
«Для обеспечения реализации конституционных прав жителей края на жилище и отдых мной на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края внесен законопроект о об изменении Закона Приморского края „Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края“. Проектом закона предлагается установить дополнительные ограничения, связанные с запретом нарушения тишины и покоя граждан в определенные временные периоды при проведении ремонтных и иных строительных работ», — говорит депутат.
Законопроект вводит запрет на нарушение тишины и покоя граждан в связи с проведением работ по переустройству, перепланировке, ремонтных и иных строительных работ в жилом помещении в многоквартирном доме, в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. Время строго регламентировано. «Шуметь» можно с 09:00 часов и до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу сроки ещё уменьшаются на один час — утром приступать к ремонту можно с 10:00 утра. В воскресенье же все «шумные» работы под запретом.
Как отметила Юлия Толмачёва, режим самоизоляции граждан в домашних условиях, несмотря на его превентивный характер, способствует созданию условий для злоупотребления гражданами правами в жилищных правоотношениях, в том числе, путем создания шума в связи с проведением ремонта в жилых помещениях. Зачастую крайняя необходимость в его проведении отсутствует и не направлена на ликвидацию аварийных ситуаций.
«Да, мы вводим ограничения, но они обусловлены объективными причинами. Уверена, что принятие закона обеспечит создание благоприятных условий для пребывания жителей края в режиме самоизоляции, что особенно важно в настоящее время с учетом всех негативных последствий распространения коронавируса», — говорит приморский парламентарий.
Стоит отметить, что в Московской области уже принят аналогичный закон.