Юлия Толмачёва: «В условиях режима самоизоляции граждане нарушают режим тишины»

Законопроект вводит запрет на нарушение тишины и покоя граждан в связи с проведением работ по переустройству, перепланировке, ремонтных и иных строительных работ в жилом помещении в многоквартирном доме, в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. Время строго регламентировано. «Шуметь» можно с 09:00 часов и до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу сроки ещё уменьшаются на один час — утром приступать к ремонту можно с 10:00 утра. В воскресенье же все «шумные» работы под запретом.