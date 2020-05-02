Рейсовый автобус полыхал в Приморье

Posted 2 мая 2020, 06:21
Published 2 мая 2020, 06:21
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе автовокзала в городе Артёме.
Экстренный вызов поступил пожарным в 12:59 по местному времени: очевидцы сообщили спасателям, что пламя охватило рейсовый автобус №4. К счастью, пассажиров в салоне общественного транспорта не было.
Уже через три минуты на место случившегося прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Уже в 13:04 пламя было локализовано, а в 13.27 – полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Автобус тушили пятеро сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на первомайские праздники в Приморье произошёл ещё один серьёзный пожар. Поздно вечером 1 мая во Владивостоке загорелось помещение популярного кафе в районе улицы Новожилова. Огонь охватил верхнюю часть строения. Кадры с места происшествия очевидцы случившегося разместили в социальных сетях.