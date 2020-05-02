Рейсовый автобус полыхал в Приморье

Уже через три минуты на место случившегося прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Уже в 13:04 пламя было локализовано, а в 13.27 – полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Автобус тушили пятеро сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадавших нет.