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Posted 2 мая 2020, 06:21

Published 2 мая 2020, 06:21

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Рейсовый автобус полыхал в Приморье

2 мая 2020, 06:21
Рейсовый автобус загорелся в Приморье днём в субботу, 25 мая.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе автовокзала в городе Артёме.

Экстренный вызов поступил пожарным в 12:59 по местному времени: очевидцы сообщили спасателям, что пламя охватило рейсовый автобус №4. К счастью, пассажиров в салоне общественного транспорта не было.

Уже через три минуты на место случившегося прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Уже в 13:04 пламя было локализовано, а в 13.27 – полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Автобус тушили пятеро сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на первомайские праздники в Приморье произошёл ещё один серьёзный пожар. Поздно вечером 1 мая во Владивостоке загорелось помещение популярного кафе в районе улицы Новожилова. Огонь охватил верхнюю часть строения. Кадры с места происшествия очевидцы случившегося разместили в социальных сетях.

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