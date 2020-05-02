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Posted 2 мая 2020, 08:51

Published 2 мая 2020, 08:51

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Родителям придётся платить: в Приморье полиция взялась за детей, гуляющих на улице

2 мая 2020, 08:51
В Приморье сотрудники полиции проверяют детские площадки, дворы и скверы и другие места, где обычно гуляют дети и родители с малышами. Все, кто находится на улице во время действия режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, могут быть наказаны рублём.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на первомайских праздниках в Находке стражи порядка проверяют все прогулочные зоны городского округа.

Родителей с детьми, которых в эти дни особенно много на улице из-за тёплой погоды, строго предупреждают о необходимости самоизоляции и соблюдении «масочного режима», введённого на территории края с 30 апреля.

В полиции предупредили, что подростки, достигшие возраста привлечения к административной ответственности, могут быть наказаны: в отношении них будут составлять протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция статьи предусматривает штраф до 30 тыс. рублей.

Если же ребёнок ещё слишком маленький, протокол составят уже на мам и пап. Они могут заплатить штраф по статье о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Стражи порядка просят приморцев с пониманием отнестись к принимаемым мерам и не покидать свои дома без крайней необходимости. В магазинах и общественном транспорте важно надевать медицинскую маску и соблюдать безопасную социальную дистанцию.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 25 приморцев. Таким образом, с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано уже 455 случаев заболевания COVID-19.

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