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Posted 3 мая 2020, 00:54

Published 3 мая 2020, 00:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

500 приморцев заразились коронавирусом

500 приморцев заразились коронавирусом

3 мая 2020, 00:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье продолжается фиксация роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки еще 39 человек получили положительные результаты по тестированию на COVID-19. Таким образом общее количество заболевших с начала эпидемии составило 500 человек.

В региональном оперативном штабе сообщают, что большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или знакомых. За первые два майских выходных из инфекционных госпиталей выписаны пять человек.

Сообщается, что первого мая больничное отделение покинули двое мужчин. Первый переболел коронавирусом в легкой форме, второму повезло меньше - он лежал в реанимации с тяжелой формой вируса и врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Об этом рассказала главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Второго мая из больницы ушли ещё трое пациентов, двое из которых мужчины. Состояние всех троих пациентов больницы врачи оценивали как удовлетворительное. Тесты двоих пациентов очень долго показывали положительный результат на коронавирус.

Напомним, только за вчерашний день было зафиксировано более 9600 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России. Таким образом, всего в России зафиксировано уже 124 054 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

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#Новости#COVID-19
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