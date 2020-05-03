500 приморцев заразились коронавирусом

Сообщается, что первого мая больничное отделение покинули двое мужчин. Первый переболел коронавирусом в легкой форме, второму повезло меньше - он лежал в реанимации с тяжелой формой вируса и врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Об этом рассказала главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.