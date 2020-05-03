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Posted 3 мая 2020, 07:47

Published 3 мая 2020, 07:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Новые данные по коронавирусу: в России – 10 633 заражений за сутки, в Приморье – 39

Новые данные по коронавирусу: в России – 10 633 заражений за сутки, в Приморье – 39

3 мая 2020, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Более 10 000 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за последние сутки.

В воскресенье, 3 мая, оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости COVID-19 в стране. Так, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 10 633 раза. Таким образом, всего в России зафиксировано уже 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

1 626 человек, за сутки сумели преодолеть опасный недуг и были выписаны из больниц. За этот же период подтверждено 58 летальных случаев. Всего же в России COVID-19 победили более 16 тысяч человек, 1280 скончались.

Напомним, 1 мая стало известно о том, что от коронавируса скончался 62-летний житель Владивостока. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, боролись до последнего, но опасный недуг оказался сильнее. Более 60 человек победили коронавирусную инфекцию и были выписаны из больниц.

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#Новости#Общество#COVID-19
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