Новые данные по коронавирусу: в России – 10 633 заражений за сутки, в Приморье – 39

Posted 3 мая 2020, 07:47
Published 3 мая 2020, 07:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В воскресенье, 3 мая, оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости COVID-19 в стране. Так, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 10 633 раза. Таким образом, всего в России зафиксировано уже 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах страны.
1 626 человек, за сутки сумели преодолеть опасный недуг и были выписаны из больниц. За этот же период подтверждено 58 летальных случаев. Всего же в России COVID-19 победили более 16 тысяч человек, 1280 скончались.
Напомним, 1 мая стало известно о том, что от коронавируса скончался 62-летний житель Владивостока. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, боролись до последнего, но опасный недуг оказался сильнее. Более 60 человек победили коронавирусную инфекцию и были выписаны из больниц.