Новые данные по коронавирусу: в России – 10 633 заражений за сутки, в Приморье – 39

Напомним, 1 мая стало известно о том, что от коронавируса скончался 62-летний житель Владивостока. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, боролись до последнего, но опасный недуг оказался сильнее. Более 60 человек победили коронавирусную инфекцию и были выписаны из больниц.