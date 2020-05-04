Новый сервис поможет россиянам узнать о мерах поддержки во время пандемии

По каждой мере есть подробное описание, сроки и условия ее предоставления. С нового сервиса пользователи смогут перейти на порталы ведомств, позволяющих оформить все услуги в дистанционном режиме. Так, для оформления субсидии бизнесу предлагается перейти в личный кабинет ФНС. А регистрация на бирже труда доступна в разделе «Зарегистрироваться на trudvsem.ru».