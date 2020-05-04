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Posted 4 мая 2020, 09:13

Published 4 мая 2020, 09:13

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Новый сервис поможет россиянам узнать о мерах поддержки во время пандемии

Новый сервис поможет россиянам узнать о мерах поддержки во время пандемии

4 мая 2020, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На сайте правительства РФ начал работать сервис, с помощью которого можно получить полную информацию о мерах поддержки, связанных с пандемией COVID-19.

На сайте представлены удобные разделы по получателям и сферам деятельности.

По каждой мере есть подробное описание, сроки и условия ее предоставления. С нового сервиса пользователи смогут перейти на порталы ведомств, позволяющих оформить все услуги в дистанционном режиме. Так, для оформления субсидии бизнесу предлагается перейти в личный кабинет ФНС. А регистрация на бирже труда доступна в разделе «Зарегистрироваться на trudvsem.ru».

Сервис в ближайшее время будет дорабатываться. Совсем скоро система автоматически будет сообщать пользователю о полагающихся ему мерах поддержки при внесении необходимых данных.

Новый сервис также содержит последние данные о системообразующих предприятиях, наиболее пострадавших отраслях экономики, а также ключевых решениях российского правительства, касающихся поддержки в условиях пандемии COVID-19. На сайте доступны обновляемый отчет о заболевших и номер горячей линии «Стопкоронавирус.рф».

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