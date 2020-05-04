Новый сервис поможет россиянам узнать о мерах поддержки во время пандемии

Posted 4 мая 2020, 09:13
Published 4 мая 2020, 09:13
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
По каждой мере есть подробное описание, сроки и условия ее предоставления. С нового сервиса пользователи смогут перейти на порталы ведомств, позволяющих оформить все услуги в дистанционном режиме. Так, для оформления субсидии бизнесу предлагается перейти в личный кабинет ФНС. А регистрация на бирже труда доступна в разделе «Зарегистрироваться на trudvsem.ru».
Сервис в ближайшее время будет дорабатываться. Совсем скоро система автоматически будет сообщать пользователю о полагающихся ему мерах поддержки при внесении необходимых данных.
Новый сервис также содержит последние данные о системообразующих предприятиях, наиболее пострадавших отраслях экономики, а также ключевых решениях российского правительства, касающихся поддержки в условиях пандемии COVID-19. На сайте доступны обновляемый отчет о заболевших и номер горячей линии «Стопкоронавирус.рф».