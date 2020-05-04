Почти 1000 полицейских проверяют жителей Приморья на улицах

В обсерваторах находятся почти 750 человек. В ближайшее время сюда же отправят строителей из других регионов страны. Однако, по словам главы управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Детковской, некоторые организации пытаются «тайно» привезти специалистов из других субъектов РФ. Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что в случае, если такие организации будут выявлены, им запретят принимать сотрудников из других регионов.