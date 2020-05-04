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Posted 4 мая 2020, 07:28

Published 4 мая 2020, 07:28

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Почти 1000 полицейских проверяют жителей Приморья на улицах

Почти 1000 полицейских проверяют жителей Приморья на улицах

4 мая 2020, 07:28
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов составили 240 протоколов в отношении жителей Приморья, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. На улицах населённых пунктов в районах края дежурят более 900 полицейских.

По информации пресс-службы правительства региона, жители Приморья в период майских праздников продолжили нарушать режим всеобщей самоизоляции. Только за один день сотрудники правоохранительных органов составили 240 протоколов в отношении нарушителей режима ограничений.

«Также усилены подъезды к местам отдыха — задействовано 14 экипажей ДПС, помимо нарушителей режима самоизоляции они выявили семь пьяных водителей», — рассказал начальник УМВД России по региону Олег Стефанков.

В обсерваторах находятся почти 750 человек. В ближайшее время сюда же отправят строителей из других регионов страны. Однако, по словам главы управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Детковской, некоторые организации пытаются «тайно» привезти специалистов из других субъектов РФ. Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что в случае, если такие организации будут выявлены, им запретят принимать сотрудников из других регионов.

Глава Приморья пояснил, что ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, ухудшается. Поэтому все ограничительные меры нужно соблюдать в строгом порядке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье почти 550 человек заразились коронавирусной инфекцией. 99 из них смогли победить COVID-2019. 40 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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