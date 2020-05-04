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Posted 4 мая 2020, 01:32

Published 4 мая 2020, 01:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

коронавирус

Растёт с каждым днём: в оперштабе Приморья озвучили новые данные по коронавирусу

4 мая 2020, 01:32
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
В понедельник, 4 мая, количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось до 547 человек. Диагноз был подтверждён у ещё 53 человек. Большая часть из них — женщины.

По информации пресс-службы правительства региона, на заседании оперативного штаба были озвучены новые данные. Так, в понедельник, 4 мая, коронавирусная инфекция была подтверждена у 53 человек.

«Большинство пациентов — женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт», — рассказала начальник управления Роспотребнадзора по Приморью Татьяна Детковская.

В итоге, с начала периода COVID-2019 был подтверждён в крае 547 раз. Пока только 66 человек смогли победить опасную инфекцию.

По словам специалистов, большее количество заболевших проживают во Владивостоке. На втором месте — Находка, а на третьем — Артём. В список так называемых лидеров по числу заразившихся также попали Михайловский район и Дальнереченск.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России в воскресенье, 3 мая, COVID-2019 был подтверждён у 10 633 человек. Такого количества заразившихся в стране с начала периода ещё не было.

В Приморье из-за коронавируса 40 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Некоторые из них уже были подключены к ИВЛ.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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