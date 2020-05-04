Растёт с каждым днём: в оперштабе Приморья озвучили новые данные по коронавирусу

Posted 4 мая 2020, 01:32
Published 4 мая 2020, 01:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, на заседании оперативного штаба были озвучены новые данные. Так, в понедельник, 4 мая, коронавирусная инфекция была подтверждена у 53 человек.
«Большинство пациентов — женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт», — рассказала начальник управления Роспотребнадзора по Приморью Татьяна Детковская.
В итоге, с начала периода COVID-2019 был подтверждён в крае 547 раз. Пока только 66 человек смогли победить опасную инфекцию.
По словам специалистов, большее количество заболевших проживают во Владивостоке. На втором месте — Находка, а на третьем — Артём. В список так называемых лидеров по числу заразившихся также попали Михайловский район и Дальнереченск.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России в воскресенье, 3 мая, COVID-2019 был подтверждён у 10 633 человек. Такого количества заразившихся в стране с начала периода ещё не было.
В Приморье из-за коронавируса 40 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Некоторые из них уже были подключены к ИВЛ.