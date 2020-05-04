Терпение людей на нешуточной «самоизоляции» в Хабаровском крае подходит к концу

Posted 4 мая 2020, 02:35
Published 4 мая 2020, 02:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Те, кому удаётся прорваться через фильтр сообщений администратора страницы губернатора в Instagram, жалуются на отсутствие средств к существованию, всё чаще звучат призывы к выходу людей на улицы. Подробности в материале «Восток-Медиа».
Введённые ограничения не избавили население края от необходимости оплачивать счета за коммунальные услуги, гасить кредиты, ипотеку, покупать продукты питания и лекарства. В связи с этим увеличился спрос на реальные действия и помощь от руководства региона. Массовые обращения к губернатору в социальных сетях говорят о том, что большинство решений, принимаемых на десятом этаже Белого дома, либо не продуманы, либо малоэффективны.
Выплаты пособий населению и бизнесу
Вместе с самоизоляцией многие жители края оказались на самообеспечении. Кому-то частично удаётся решить финансовые проблемы благодаря подработкам, а кому-то не остаётся ничего другого, как рассчитывать на помощь властей. В апреле правительство выпустило постановление об оказании единовременной денежной помощи отдельным категориям граждан. Согласно тексту документа по 6 тысяч рублей из резервного бюджетного фонда должны получать те, кто отправлен в отпуск без сохранения заработной платы в период с 27 марта по 30 апреля. Как и следовало ожидать, выплату получают не все.
«Нахожусь в режиме самоизоляции. Торговый центр, где я работаю закрыт. Меня отправили в отпуск без содержания. Подала документы на единовременную помощь в размере 6000, но мне отказали. Причина в том, что у меня временная регистрация. Регистрация в Хабаровске. Работаю в Хабаровске. Как же так? Так насчитывала на эти деньги. Вот как жить. Снимала квартиру, пришлось переехать к знакомым, так как без работы весь месяц и платить нечем. Вот как мне быть в данной ситуации?», — обратилась к губернатору жительница Хабаровска.
Аналогичные меры поддержки должны были получить предприниматели, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии. Для бизнеса 6 тысяч рублей — это сущие копейки, которых не хватит даже на оплату аренды или счета за электричество.
«Как кредиты платить, ипотеки, как за аренду платить, как зарплату платить, жить на что в конце концов. Пандемия пандемией, а людям-то что делать? Жить на что? Может все же на улицу выходить? Права свои отстаивать?», — пишут предприниматели.
Разрабатывая меры поддержки для бизнеса, чиновники пообещали на время пандемии приостановить плановые и внеплановые проверки со стороны контролирующих органов. Несогласованность действий в кабинетах правительства привела к тому, что на днях прокуратуре края пришлось привлечь к административной ответственности должностных лиц Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Чиновники провели внеплановую проверку коммерческой организации без издания соответствующего приказа, тем самым нарушив требования законодательства о государственном контроле. Чего хотели добиться специалисты этого управления не понятно, результаты проверки признали недействительными, очевидно одно — ни о какой «защите бизнеса» в крае речи не идёт.
Дистанционное обучение
В начале апреля большинство школ в Хабаровском крае перешли на дистанционное обучение. Планировалось, что там, где технической возможности нет, дети будут получать образование в индивидуальном порядке. Отметим, что жители многих отдалённых районов получили доступ к широкополосному скоростному Интернету только в конце прошлого года, где-то для выхода в Сеть до сих пор приходится пользоваться услугами мобильных операторов. Всё это явно не способствует качеству дистанционных уроков, если их вообще можно назвать уроками.
«У меня такой вопрос, будет ли досрочно закончено школьное обучение дистанционно? У нас в Ванино-Монгохто, интернет не ахти какой. Не проходит у нас онлайн обучение, нам просто скидывают домашнее задание на ватсап, дети дома сидят, разбирают, а проще говоря, списывают с ГДЗ. Или у нас только для города Хабаровска обучение в этом году закончится?»
«Уже скоро месяц как закрыли школы, но до сих пор в Богородском не запущена система дистанционного образования. Дети сидят дома. Им задают домашние задания, дают задания по ВПР. Богородская школа видимо считает, что это дистанционное обучение? Я считаю, что это самообучение с контролем школой результатов самообразования.<…> Я не поверю, что нет технических возможностей. У каждого учителя (ученика) есть ноутбук, не ноутбук так планшет, не планшет так смартфон. Просто ни у кого нет желания», — пишут губернатору родители школьников.
Все на дачу
«На дачу — можно», — объявил губернатор накануне открытия навигации. Однако попасть на дачные участки смогли не все. Моментально появились жалобы на отсутствие перевозок железнодорожным транспортом и сокращение автобусных маршрутов, позволявших хаборавчанам добраться до своих садов и огородов. Поэтому несмотря на пандемию коронавируса и рекомендации соблюдать режим самоизоляции, 1 мая дачники отправились на берег Амура ждать первых теплоходов. От столпотворения и игнорирования дистанции не остановили ни присутствующие на причале сотрудники МЧС, ни полиция.
«Сергей Иванович, сколько будут издеваться над дачниками левобережья? Всегда на открытие навигации масса народу, каждый раз подавали дополнительный катер на рейс до Дубков. А сейчас в связи с коронавирусом итак берут по 100 человек, так ещё и катеров дополнительных не дают! Сейчас катер ушел на 8.10, следующий в 11! Люди пришли и стоят с 7. Ну неужели у нашего речного города нет катеров? Куда их дели? Нужны то по сути доп.катера только на открытие навигации. На набережной осталось больше 100 человек! О каком снижении заболеваемости можно говорить», — жалуются люди.
Подавляющее большинство дачников — люди пенсионного возраста, которые находятся в группе риска. Зная то, что большой пассажиропоток может поспособствовать распространению болезни, власти той же Еврейской автономной области решили повременить с запуском дачных маршрутов. Почему власти Хабаровского края, призывая людей заботиться о здоровье, не смогли обезопасить пожилых людей от риска заболеть, не совсем понятно.
В целом в столь непростое время региональные власти ведут себя крайне неадекватно: губернатор отпускает странные шутки в Instagram, чиновники никак не решают локальных проблемы в муниципалитетах, где всё чаще возникают скандалы. Похоже, масштабы бедственного положения в регионе губернатор осознает лишь тогда, когда площадь перед белым домом займёт палаточный лагерь «жертв самоизоляции». Тогда уже явно будет не до шуток.