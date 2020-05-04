Терпение людей на нешуточной «самоизоляции» в Хабаровском крае подходит к концу

«Сергей Иванович, сколько будут издеваться над дачниками левобережья? Всегда на открытие навигации масса народу, каждый раз подавали дополнительный катер на рейс до Дубков. А сейчас в связи с коронавирусом итак берут по 100 человек, так ещё и катеров дополнительных не дают! Сейчас катер ушел на 8.10, следующий в 11! Люди пришли и стоят с 7. Ну неужели у нашего речного города нет катеров? Куда их дели? Нужны то по сути доп.катера только на открытие навигации. На набережной осталось больше 100 человек! О каком снижении заболеваемости можно говорить», — жалуются люди.