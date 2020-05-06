Резкое падение: курс доллара и евро во Владивостоке

Posted 5 мая 2020, 23:07
Published 5 мая 2020, 23:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным Центрального банка РФ, стоимость американской валюты составляет 72,72 рубля, а европейской — 79,11 рубля. По сравнению со значениями в период до майских праздников, цена доллара упала почти на рубль, а евро — на 0,9.
В банках Владивостока установился следующий курс. Так, американскую валюту в Примсоцбанке можно приобрести за 74,2 рубля, а продать за 72,5 рубля. В Альфа-банке — за 74,63 и 72,63 рубля, соответственно. В банке ВТБ — за 75,9 и 72,05 рубля, а в Сбербанке — за 75,92 и 71,39 рубля, соответственно.
Что касается европейской валюты, то её в Примсоцбанке можно приобрести за 80,2 рубля, а продать за 79 рублей. В Альфа-банке — за 80,92 и 78,72 рубля, соответственно. В банке ВТБ — 82,2 и 78,2 рубля, а в Сбербанке — за 82,14 и 77,59 рубля, соответственно.
По информации издания «Эксперт Online», пока рубль продолжает укреплять свои позиции. Однако ситуация может измениться. И произойдёт это в зависимости от того, как экономика стран начнёт постепенно выходить из карантина.