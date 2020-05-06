vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2020, 23:07

Published 5 мая 2020, 23:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

доллар

Резкое падение: курс доллара и евро во Владивостоке

5 мая 2020, 23:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. доллар
Сюжет
Валюта
Курс доллара и евро резко упал в период майских праздников. Рубль продолжает укреплять свои позиции. Эксперты считают, что ситуация может также резко измениться. Они рассказали, от чего это зависит.

По данным Центрального банка РФ, стоимость американской валюты составляет 72,72 рубля, а европейской — 79,11 рубля. По сравнению со значениями в период до майских праздников, цена доллара упала почти на рубль, а евро — на 0,9.

В банках Владивостока установился следующий курс. Так, американскую валюту в Примсоцбанке можно приобрести за 74,2 рубля, а продать за 72,5 рубля. В Альфа-банке — за 74,63 и 72,63 рубля, соответственно. В банке ВТБ — за 75,9 и 72,05 рубля, а в Сбербанке — за 75,92 и 71,39 рубля, соответственно.

Что касается европейской валюты, то её в Примсоцбанке можно приобрести за 80,2 рубля, а продать за 79 рублей. В Альфа-банке — за 80,92 и 78,72 рубля, соответственно. В банке ВТБ — 82,2 и 78,2 рубля, а в Сбербанке — за 82,14 и 77,59 рубля, соответственно.

По информации издания «Эксперт Online», пока рубль продолжает укреплять свои позиции. Однако ситуация может измениться. И произойдёт это в зависимости от того, как экономика стран начнёт постепенно выходить из карантина.

Материалы по теме
Сколько будет стоить доллар до конца недели? Курс валют во ВладивостокеМедленный рост: курс доллара и евро во ВладивостокеБудет ли стоить доллар меньше 73 рублей? Курс валют во Владивостоке
#Новости#Экономика#Владивосток#Валюта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика