Резкое падение: курс доллара и евро во Владивостоке

В банках Владивостока установился следующий курс. Так, американскую валюту в Примсоцбанке можно приобрести за 74,2 рубля, а продать за 72,5 рубля. В Альфа-банке — за 74,63 и 72,63 рубля, соответственно. В банке ВТБ — за 75,9 и 72,05 рубля, а в Сбербанке — за 75,92 и 71,39 рубля, соответственно.