«Международный туризм остановлен». Путин призвал развивать внутренний туризм в России

Posted 7 мая 2020, 14:45
Published 7 мая 2020, 14:45
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Российский лидер подчеркнул, что наряду с другими отраслями транспортная сфера также испытывает трудности, связанные с пандемией коронавируса и последующими за этим ограничениями: сократились объёмы перевозок, падает выручка, возникли финансовые проблемы.
«Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России, в том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств», - подчеркнул президент.
Как отметил Владимир Путин, было принято решение выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации более 23 млрд рублей в качестве экстренной помощи авиакомпаниям.
Президент признал, что одной из главных проблем для пассажирского транспорта является сокращение туристических потоков вследствие эпидемии коронавируса.
«Сегодня международный туризм фактически остановлен. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране», - подчеркнул глава государства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в среду, 6 мая, Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Кроме того, президент России обсудил с членами правительства и главами ведомств меры по выходу из введённых ранее ограничительных норм, связанных с распространением коронавируса.