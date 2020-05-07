«Международный туризм остановлен». Путин призвал развивать внутренний туризм в России

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в среду, 6 мая, Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Кроме того, президент России обсудил с членами правительства и главами ведомств меры по выходу из введённых ранее ограничительных норм, связанных с распространением коронавируса.