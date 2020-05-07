В разгар пандемии COVID-19 приморские девушки начали кидать друг другу в лицо трусы

Posted 7 мая 2020, 03:23
Published 7 мая 2020, 03:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Кадры столь необычного челленджа появились в социальной сети Instagram в паблике news.vl. Там сказано о том, что жительницы Владивостока запустили флешмоб. И начали кидать друг другу трусы. В процессе нижнее бельё меняется от домашнего до мегасексуального.
«Stay home, stay sexy. From Vladivostok with love», — написала участница флешмоба.
Девушки из Владивостока призывают и других представительниц прекрасного пола принять участие в челлендже.
Подписчики, которые уже успели просмотреть видеоролик, неоднозначно отнеслись к этому.
«Ты из Владивостока? А конкретней — из Чугуевки?», «По-моему, девушкам сильно чего-то не хватает», «Вот это крутоq челлендж», «Сельский гламур», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока режим самоизоляции в России продлится до 12 мая. Потом в стране постепенно начнут снимать ограничительные меры. В Приморье некоторые ограничения начнут действовать и после 12 мая. В крае пока растёт количество больных, которые находятся в тяжёлом состоянии.