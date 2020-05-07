В разгар пандемии COVID-19 приморские девушки начали кидать друг другу в лицо трусы

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока режим самоизоляции в России продлится до 12 мая. Потом в стране постепенно начнут снимать ограничительные меры. В Приморье некоторые ограничения начнут действовать и после 12 мая. В крае пока растёт количество больных, которые находятся в тяжёлом состоянии.