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Posted 7 мая 2020, 03:23

Published 7 мая 2020, 03:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

секс

В разгар пандемии COVID-19 приморские девушки начали кидать друг другу в лицо трусы

7 мая 2020, 03:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. секс
Сюжет
COVID-19
Одна из студенток факультета бизнеса университета Халла запустила челлендж. Участники кидали друг другу кисточку для макияжа. Жительницы Приморья решили тоже в этом поучаствовать. Но начали кидать друг другу трусы.

Кадры столь необычного челленджа появились в социальной сети Instagram в паблике news.vl. Там сказано о том, что жительницы Владивостока запустили флешмоб. И начали кидать друг другу трусы. В процессе нижнее бельё меняется от домашнего до мегасексуального.

«Stay home, stay sexy. From Vladivostok with love», — написала участница флешмоба.

Девушки из Владивостока призывают и других представительниц прекрасного пола принять участие в челлендже.

Подписчики, которые уже успели просмотреть видеоролик, неоднозначно отнеслись к этому.

«Ты из Владивостока? А конкретней — из Чугуевки?», «По-моему, девушкам сильно чего-то не хватает», «Вот это крутоq челлендж», «Сельский гламур», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока режим самоизоляции в России продлится до 12 мая. Потом в стране постепенно начнут снимать ограничительные меры. В Приморье некоторые ограничения начнут действовать и после 12 мая. В крае пока растёт количество больных, которые находятся в тяжёлом состоянии.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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