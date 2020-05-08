Картина дня в Приморье: дождь на День Победы, горячий фонтан и клещи-агрессоры

Наряду с коронавирусом на приморцев обрушилась ещё одна напасть: в этом году клещи особенно активны. По данным на 8 мая в крае уже 686 человек пострадали от укусов кровососущих насекомых. Почти 30 процентов из них — дети. Клещи атакуют приморцев по всему краю, в том числе и во Владивостоке. Так, жители дальневосточной столицы уже снимали с себя клещей в районе Зари и БАМа, в микрорайоне «Снеговая Падь», а также на станциях «Седанка», «Весенняя», «Садгород», «Океанская» и «Чайка».