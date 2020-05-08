Картина дня в Приморье: дождь на День Победы, горячий фонтан и клещи-агрессоры

Posted 8 мая 2020, 13:57
Published 8 мая 2020, 13:57
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Погода на 9 мая
В День Победы, 9 мая, погода не порадует приморцев. К краю подойдёт неглубокий циклон. Днём на большей территории региона будет облачно, похолодает, однако осадков не ожидается. Ближе к вечеру в отдельных районах края возможен небольшой дождь. Осадки пройдут и во Владивостоке. Максимальная температура воздуха днём составит до +15 градусов.
Фонтан из кипятка
Огромный фонтан из горячей воды и пара увидели жители Владивостока днём в пятницу, 8 мая, проезжая по Некрасовскому путепроводу. По информации диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы, на теплосетях произошёл порыв. Специалисты оперативно выехали на место случившегося, ведутся ремонтные работы.
Клещи атакуют
Наряду с коронавирусом на приморцев обрушилась ещё одна напасть: в этом году клещи особенно активны. По данным на 8 мая в крае уже 686 человек пострадали от укусов кровососущих насекомых. Почти 30 процентов из них — дети. Клещи атакуют приморцев по всему краю, в том числе и во Владивостоке. Так, жители дальневосточной столицы уже снимали с себя клещей в районе Зари и БАМа, в микрорайоне «Снеговая Падь», а также на станциях «Седанка», «Весенняя», «Садгород», «Океанская» и «Чайка».