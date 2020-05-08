Клещи-агрессоры присасываются к приморцам

Клещей снимают с себя жители различных районов края. Впервые активность насекомых замечена во Владивостоке и в пригороде. Так, по словам специалистов, за помощью обратились владивостокцы, которые встретились с клещами в районе Зари и БАМа, в микрорайоне «Снеговая Падь», а также на станции «Седанка» в Ботаническом саду, Сахарном ключе, на станциях «Весенняя», «Садгород», «Океанская», «Чайка».