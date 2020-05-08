Клещи-агрессоры присасываются к приморцам

Posted 8 мая 2020, 07:01
Published 8 мая 2020, 07:01
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По информации пресс-службы правительства региона, в 2020 году клещи чересчур активны. Такого ранее специалисты не замечали. В крае уже 686 человек пострадали от кровососущих насекомых. Почти 30 процентов из них — несовершеннолетние.
Клещей снимают с себя жители различных районов края. Впервые активность насекомых замечена во Владивостоке и в пригороде. Так, по словам специалистов, за помощью обратились владивостокцы, которые встретились с клещами в районе Зари и БАМа, в микрорайоне «Снеговая Падь», а также на станции «Седанка» в Ботаническом саду, Сахарном ключе, на станциях «Весенняя», «Садгород», «Океанская», «Чайка».
«29 территориальных образований Приморья уже вошли в число районов, где прогрессирует активность клещей. В числе территорий, где чаще всего случается присасывание — зоны отдыха, включая морские побережья, кладбища, а также дачные поселки Надеждинского района: Соловей ключ, Кипарисово, Сиреневка, Мирный, Тавричанка, Раздольное, Ключевой», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Пока случаев клещевого энцефалита в крае не было зафиксировано, однако в 51 исследованном клеще обнаружены боррелии (12,2%), в четырех — эрлихии, (1%), в 25 — риккетсии (6%), в одном клеще, снятом с жителя Уссурийска, — антиген вируса КВЭ.
Приморцев просят отказаться от посещения лесных массивов из-за активности клещей. А ещё из-за того, что в крае действует режим всеобщей самоизоляции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два человека были госпитализированы после «встречи» с клещами. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.