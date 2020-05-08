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Posted 8 мая 2020, 07:01

Published 8 мая 2020, 07:01

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Клещи-агрессоры присасываются к приморцам

8 мая 2020, 07:01
Сюжет
Клещи
Жители Приморья страдают не только от коронавируса, но и от клещей. Статистика оставляет желать лучшего. Даже возле домов жители региона умудряются «поймать» кровососущих насекомых.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2020 году клещи чересчур активны. Такого ранее специалисты не замечали. В крае уже 686 человек пострадали от кровососущих насекомых. Почти 30 процентов из них — несовершеннолетние.

Клещей снимают с себя жители различных районов края. Впервые активность насекомых замечена во Владивостоке и в пригороде. Так, по словам специалистов, за помощью обратились владивостокцы, которые встретились с клещами в районе Зари и БАМа, в микрорайоне «Снеговая Падь», а также на станции «Седанка» в Ботаническом саду, Сахарном ключе, на станциях «Весенняя», «Садгород», «Океанская», «Чайка».

«29 территориальных образований Приморья уже вошли в число районов, где прогрессирует активность клещей. В числе территорий, где чаще всего случается присасывание — зоны отдыха, включая морские побережья, кладбища, а также дачные поселки Надеждинского района: Соловей ключ, Кипарисово, Сиреневка, Мирный, Тавричанка, Раздольное, Ключевой», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Пока случаев клещевого энцефалита в крае не было зафиксировано, однако в 51 исследованном клеще обнаружены боррелии (12,2%), в четырех — эрлихии, (1%), в 25 — риккетсии (6%), в одном клеще, снятом с жителя Уссурийска, — антиген вируса КВЭ.

Приморцев просят отказаться от посещения лесных массивов из-за активности клещей. А ещё из-за того, что в крае действует режим всеобщей самоизоляции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два человека были госпитализированы после «встречи» с клещами. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

#Новости#Общество#Владивосток#Клещи
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