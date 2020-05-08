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Posted 8 мая 2020, 11:30

Published 8 мая 2020, 11:30

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

школа

Снова перенесут? Министр здравоохранения России не рекомендует проводить ЕГЭ в июне

8 мая 2020, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. школа
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендует провести Единый государственный экзамен в российских школах в августе или даже в сентябре. Об этом он заявил в ходе онлайн-заседания президиума фракции «Единая Россия» Государственной Думы ФС РФ в пятницу, 8 мая.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять – возможно, это август-сентябрь. Не буду называть какие-то конкретные даты, но ближайшие два месяца – май-июнь – рассматривать точно не надо», - заявил Михаил Мурашко, отвечая на вопрос председателя Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова.

Как подчеркнул Михаил Мурашко, соответствующие рекомендации Минздрава уже были направлены в Министерство просвещения, которое совместно с Роспотребнадзором будет принимать окончательное решение по вопросу переноса ЕГЭ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Министерство просвещения РФ приняло решение перенести основные сроки Единого госэкзамена с мая на июнь. Испытания должны были начаться с 8 июня. Теперь ЕГЭ в России снова могут перенести.

Напомним, в приморских школах учебный год может быть завершён досрочно. Согласно рекомендациям министерства образования региона, срок начала каникул в каждой из школ руководители образовательных учреждений могут определить самостоятельно.

#Новости#Общество#Россия#ЕГЭ
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