Снова перенесут? Министр здравоохранения России не рекомендует проводить ЕГЭ в июне

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Министерство просвещения РФ приняло решение перенести основные сроки Единого госэкзамена с мая на июнь. Испытания должны были начаться с 8 июня. Теперь ЕГЭ в России снова могут перенести.