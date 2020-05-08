Снова перенесут? Министр здравоохранения России не рекомендует проводить ЕГЭ в июне

Posted 8 мая 2020, 11:30
Published 8 мая 2020, 11:30
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять – возможно, это август-сентябрь. Не буду называть какие-то конкретные даты, но ближайшие два месяца – май-июнь – рассматривать точно не надо», - заявил Михаил Мурашко, отвечая на вопрос председателя Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова.
Как подчеркнул Михаил Мурашко, соответствующие рекомендации Минздрава уже были направлены в Министерство просвещения, которое совместно с Роспотребнадзором будет принимать окончательное решение по вопросу переноса ЕГЭ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце марта текущего года Министерство просвещения РФ приняло решение перенести основные сроки Единого госэкзамена с мая на июнь. Испытания должны были начаться с 8 июня. Теперь ЕГЭ в России снова могут перенести.
Напомним, в приморских школах учебный год может быть завершён досрочно. Согласно рекомендациям министерства образования региона, срок начала каникул в каждой из школ руководители образовательных учреждений могут определить самостоятельно.