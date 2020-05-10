Перейди на Федота: в течение недели дожди из Приморья перейдут на Сахалин

Во второй половине недели этот циклон уйдет на Сахалин и погода в Приморье начнет налаживаться. Дожди постепенно прекратятся, появятся прояснения. Дневная температура начнет повышаться. Во Владивостоке до середины недели также временами будут идти небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +4…+7 °C. Максимальная температура +11…+15 °C, во второй половине недели температура повысится.