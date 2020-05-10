Перейди на Федота: в течение недели дожди из Приморья перейдут на Сахалин

Posted 10 мая 2020, 06:42
Published 10 мая 2020, 06:42
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Дожди в регионе возобновятся. При облачной погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальная температура в пределах +1…+10 °С, максимальная +10…+17 °С, на севере края будет немного ниже, сообщает сайт Примпогода.
Во второй половине недели этот циклон уйдет на Сахалин и погода в Приморье начнет налаживаться. Дожди постепенно прекратятся, появятся прояснения. Дневная температура начнет повышаться. Во Владивостоке до середины недели также временами будут идти небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +4…+7 °C. Максимальная температура +11…+15 °C, во второй половине недели температура повысится.