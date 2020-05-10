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Posted 10 мая 2020, 06:42

Published 10 мая 2020, 06:42

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Перейди на Федота: в течение недели дожди из Приморья перейдут на Сахалин

Перейди на Федота: в течение недели дожди из Приморья перейдут на Сахалин

10 мая 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Циклон, определяющий погоду в Приморье последние дни, уже 12 мая переместится на Сахалин и заберет с собой дожди. Однако радоваться рано, отмечают синоптики. Днем во вторник в край придет новый циклон.

Дожди в регионе возобновятся. При облачной погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальная температура в пределах +1…+10 °С, максимальная +10…+17 °С, на севере края будет немного ниже, сообщает сайт Примпогода.

Во второй половине недели этот циклон уйдет на Сахалин и погода в Приморье начнет налаживаться. Дожди постепенно прекратятся, появятся прояснения. Дневная температура начнет повышаться. Во Владивостоке до середины недели также временами будут идти небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +4…+7 °C. Максимальная температура +11…+15 °C, во второй половине недели температура повысится.

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