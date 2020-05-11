Правительство РФ разработает план роста экономики после пандемии COVID-19

Posted 11 мая 2020, 09:14
Published 11 мая 2020, 09:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Документ был опубликован на официальном сайте администрации президента РФ. Перечень поручений был составлен по итогам совещания, которое состоялось в конце апреля текущего года с участием главы государства Владимира Путина, органов исполнительной власти, с высшими должностными лицами субъектов РФ.
Так, в срок до первого июня правительству РФ поручено разработать план мероприятий, направленных на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменениях в экономике. А до 20 мая министры во главе с председателем правительства РФ должны рассмотреть вопросы и внести предложения по вопросу предоставления кредита субъектам России.
«Речь идёт об увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного кредита, предоставляемого субъекту Российской Федерации, на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотрев срок возврата такого кредита в декабре 2020 года. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — указано в списке поручений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин проведёт ещё одно совещание по вопросу распространения COVID-19 в понедельник, 11 мая. Там будет рассмотрен вопрос о продлении режима всеобщей самоизоляции в России. На текущий момент в стране более 222 тысяч человек заразились опасной инфекцией. Более 39 тысяч человек выздоровели, более двух тысяч от коронавируса скончались.
В Приморском крае было зафиксировано 907 случаев заражения COVID-19. 213 человек победили опасную инфекцию. 10 человек побороть её не смогли.