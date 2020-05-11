Правительство РФ разработает план роста экономики после пандемии COVID-19

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин проведёт ещё одно совещание по вопросу распространения COVID-19 в понедельник, 11 мая. Там будет рассмотрен вопрос о продлении режима всеобщей самоизоляции в России. На текущий момент в стране более 222 тысяч человек заразились опасной инфекцией. Более 39 тысяч человек выздоровели, более двух тысяч от коронавируса скончались.