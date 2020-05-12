В СК рассказали подробности взрыва на судоверфи в Приморье

Posted 12 мая 2020, 10:16
Published 12 мая 2020, 10:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в понедельник, 11 мая, во время проведения сварочных работ. В результате разрыва газового баллона пострадали три человека.
В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка по части 1 статьи 143 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение требований охраны труда). Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.
Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам директора АО «Восточная Верфь» Олега Сиденко, пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь. Происшествие случилось на свежем воздухе, заказы верфи не пострадали.
Напомним, 2 мая произошёл взрыв газа при осуществлении ремонтных работ на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие также случилось во время проведения сварочных работ.