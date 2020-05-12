vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2020, 10:16

Published 12 мая 2020, 10:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

СК

В СК рассказали подробности взрыва на судоверфи в Приморье

12 мая 2020, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. СК
Три человека пострадали в результате взрыва на территории АО «Восточная Верфь», расположенного на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого во Владивостоке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось вечером в понедельник, 11 мая, во время проведения сварочных работ. В результате разрыва газового баллона пострадали три человека.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка по части 1 статьи 143 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение требований охраны труда). Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам директора АО «Восточная Верфь» Олега Сиденко, пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь. Происшествие случилось на свежем воздухе, заказы верфи не пострадали.

Напомним, 2 мая произошёл взрыв газа при осуществлении ремонтных работ на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие также случилось во время проведения сварочных работ.

Материалы по теме
На судоверфи во Владивостоке произошёл взрыв газа
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика