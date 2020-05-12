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Posted 12 мая 2020, 01:10

Published 12 мая 2020, 01:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Власти дали добро на эксплуатацию первого русско-китайского автомоста

Власти дали добро на эксплуатацию первого русско-китайского автомоста

12 мая 2020, 01:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сооружение, соединяющее две страны, было решено ввести в эксплуатацию. Разрешение на это было выдано министерством строительства и ЖКХ.

Уникальный автомост между Россией и Китаем в скором времени будет запущен в эксплуатацию. Первый автомост через реку Амур соединил российский город Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

На данный момент из-за режима самоизоляции мост некоторое время будет простаивать, но сразу после снятия ограничений он начнёт эксплуатироваться автолюбителями. Местные жители давно ждали строительство моста, благодаря которому в Китай можно будет ехать, не взирая на погоду и время года. До этого жители и гости Благовещенска добирались в Хэйхэ теплоходами летом и автобусами по понтонному мосту зимой. В межсезонье использовались катера на воздушных подушках.

Мост начали строить в 2016 году. К концу 2019 года он был достроен и сейчас получил положительное заключение государственной экспертизы. Благодаря строительству этого сооружения цены на перевозки в Китай будут стабильны вне зависимости от различных факторов, а цены на различные продукты в регионе могут упасть на некоторые позиции.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Амурская область
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