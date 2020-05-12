Власти дали добро на эксплуатацию первого русско-китайского автомоста

Posted 12 мая 2020, 01:10
Published 12 мая 2020, 01:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Уникальный автомост между Россией и Китаем в скором времени будет запущен в эксплуатацию. Первый автомост через реку Амур соединил российский город Благовещенск и китайский город Хэйхэ.
На данный момент из-за режима самоизоляции мост некоторое время будет простаивать, но сразу после снятия ограничений он начнёт эксплуатироваться автолюбителями. Местные жители давно ждали строительство моста, благодаря которому в Китай можно будет ехать, не взирая на погоду и время года. До этого жители и гости Благовещенска добирались в Хэйхэ теплоходами летом и автобусами по понтонному мосту зимой. В межсезонье использовались катера на воздушных подушках.
Мост начали строить в 2016 году. К концу 2019 года он был достроен и сейчас получил положительное заключение государственной экспертизы. Благодаря строительству этого сооружения цены на перевозки в Китай будут стабильны вне зависимости от различных факторов, а цены на различные продукты в регионе могут упасть на некоторые позиции.