Власти дали добро на эксплуатацию первого русско-китайского автомоста

На данный момент из-за режима самоизоляции мост некоторое время будет простаивать, но сразу после снятия ограничений он начнёт эксплуатироваться автолюбителями. Местные жители давно ждали строительство моста, благодаря которому в Китай можно будет ехать, не взирая на погоду и время года. До этого жители и гости Благовещенска добирались в Хэйхэ теплоходами летом и автобусами по понтонному мосту зимой. В межсезонье использовались катера на воздушных подушках.