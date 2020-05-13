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Posted 13 мая 2020, 11:00

Published 13 мая 2020, 11:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье отменили экзамены для девятиклассников

В Приморье отменили экзамены для девятиклассников

13 мая 2020, 11:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Приморские выпускники 9 классов в этом году не будут сдавать экзамены. Ситуация с одиннадцатиклассниками уточняется, ЕГЭ в России вновь переносят.

Как в среду, 13 мая, рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, основной государственный экзамен для выпускников 9 классов в 2020 году проводиться не будет. Причина — непростая эпидемиологическая обстановка.

«Аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам», — уточнила министр образования региона.

Отметим, что сегодня Минпросвещения объявило о переносе сроков ЕГЭ с 8 июня на более поздний период.

Ранее «Восток-Медиа» также писало о том, что в Приморье также отменили проведение традиционных выпускных и последних звонков. Мероприятия рекомендуют перенести в онлайн-формат.

Традиционные выпускные и последние звонки отменили в Приморье
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#Новости#Общество#COVID-19
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