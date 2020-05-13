В Приморье отменили экзамены для девятиклассников

Posted 13 мая 2020, 11:00
Published 13 мая 2020, 11:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как в среду, 13 мая, рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, основной государственный экзамен для выпускников 9 классов в 2020 году проводиться не будет. Причина — непростая эпидемиологическая обстановка.
«Аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам», — уточнила министр образования региона.
Отметим, что сегодня Минпросвещения объявило о переносе сроков ЕГЭ с 8 июня на более поздний период.
Ранее «Восток-Медиа» также писало о том, что в Приморье также отменили проведение традиционных выпускных и последних звонков. Мероприятия рекомендуют перенести в онлайн-формат.