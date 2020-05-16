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Posted 16 мая 2020, 07:32

Published 16 мая 2020, 07:32

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

До 40 миллиметров за 12 часов: в МЧС предупредили приморцев об опасности

16 мая 2020, 07:32
Сюжет
Дождь
Экстренное предупреждение распространили представители ГУ МЧС России по Приморскому краю. Они пояснили, что на протяжении трёх дней в регионе будут идти сильные дожди. В некоторых районах края — до 40 миллиметров за 12 часов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в воскресенье, 17 мая, погодные условия в крае сильно ухудшатся. Начнётся дождь, который продолжится в ночь на понедельник, 18 мая. Количество осадков в отдельных районах региона — до 40 миллиметров за 12 часов.

В дальнейшем сильные дожди ожидаются на большей территории края вечером 18 мая и в ночь на вторник, 19 мая.

Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют приморцам воздержаться от поездок на дальние расстояния. И, по возможности, остаться дома. Кроме того, владельцам маломерных судов также не стоит устраивать морские прогулки во время непогоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что об опасности предупредили жителей региона и синоптики. Они отметили, что первая половина следующей недели будет дождливой. А столбики термометров опустятся до минимальных значений.

#Новости#Общество#Владивосток#Дождь
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