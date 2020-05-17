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Posted 17 мая 2020, 08:00

Published 17 мая 2020, 08:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

пациент

«Ложится здоровым, а утром уже задыхается». Скворцова рассказала о коварстве COVID-19

17 мая 2020, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. пациент
Сюжет
COVID-19
Коронавирусная инфекция может развиваться молниеносно. Об этом на прошедшей пресс-конференции в ТАСС заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

По словам главы ведомства, буквально за несколько часов коронавирус может отправить здорового человека на больничную койку.

«Человек вечером ложился спать здоровым, в ночь он дал 39,5 «свечку», а утром уже задыхается, и его с дыхательной недостаточностью госпитализируют, а в легких уже КТ-3. Очень быстро развивающийся процесс», - цитирует Веронику Скворцову пресс-служба ФМБА России.

Как подчеркнула Вероника Скворцова, случаи такого быстрого течения болезни совсем не редки. Это может случиться как с пожилыми людьми, так и с молодыми – от 20 до 40-50 лет.

«Все зависит от преморбидного фона и от наличия сопутствующих заболеваний, вредных привычек», - сказала она.

Так, по словам Вероники Скворцовой, наиболее тяжело коронавирусную инфекцию переносят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом.

Как сообщало «Восток-Медиа», ранее глава ФМБА России рассказала, что люди со второй группой крови более уязвимы перед коронавирусом. Также она отметила, что в настоящее время в стране достаточно высока доля асимптомных случаев COVID-19.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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