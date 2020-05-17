«Сильный дождь, гроза»: МЧС рассылает тревожные сообщения приморцам

Posted 17 мая 2020, 06:26
Published 17 мая 2020, 06:26
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Многие жители края уже получили тревожные SMS-сообщения от МЧС.
«По данным Приморского УГМС 17-19 мая на территории края ожидается сильный дождь, гроза. Повышается риск ДТП. Выход в море опасен, воздержитесь от выхода на акваторию. Будьте осторожны. Телефоны:101,112», - предупреждают спасатели.
Между тем, некоторые метеозависимые приморцы уже успели почувствовать на себе приближение стихии. Люди жалуются друг другу на сонливость, плохое самочувствие и головные боли.
Дождь и сильный ветер ожидаются вечером и во Владивостоке. Если с утра в небе над столицей Приморья проглядывало солнце, то уже в районе обеда погода существенно испортилась: стало пасмурно, похолодало, поднялся ветер.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в течение трёх дней, начиная с 17 мая, в Приморье будут идти сильные дожди. Они охватят большую территорию региона вечером 18 мая и в ночь на вторник, 19 мая. В некоторых районах края выпадет до 40 миллиметров осадков за 12 часов. Спасатели уже объявили экстренное предупреждение.