«Сильный дождь, гроза»: МЧС рассылает тревожные сообщения приморцам

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в течение трёх дней, начиная с 17 мая, в Приморье будут идти сильные дожди. Они охватят большую территорию региона вечером 18 мая и в ночь на вторник, 19 мая. В некоторых районах края выпадет до 40 миллиметров осадков за 12 часов. Спасатели уже объявили экстренное предупреждение.