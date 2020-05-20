В Тюмени найдены водитель и владелец врезавшегося в столб Mercedes

Posted 20 мая 2020, 13:27
Published 20 мая 2020, 13:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Оказалось, что автомобиль принадлежит 19-летнему студенту ТИУ, у которого еще нет водительских прав — он учится в автошколе. Родители купили молодому человеку иномарку, которую он доверил своему приятелю, а сам находился на пассажирском сиденье. Об этом пишет megatyumen.ru.
Однако у 26-летнего водителя также не было водительского удостоверения. Правоохранители оштрафовали его за вождение без прав, выезд на «встречку», проезд перекрестка на «красный» сигнал светофора, езду без ремня безопасности, а также за то, что водитель скрылся с места ДТП. Общая сумма штрафов достигла 24 тысячи рублей.
Владелец иномарки отделался штрафом за неиспользование ремня безопасности.