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Posted 20 мая 2020, 13:27

Published 20 мая 2020, 13:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Тюмени найдены водитель и владелец врезавшегося в столб Mercedes

В Тюмени найдены водитель и владелец врезавшегося в столб Mercedes

20 мая 2020, 13:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Тюмени водитель автомобиля Mercedes врезался в столб. В момент аварии один из пассажиров вел прямую трансляцию в Instagram. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности владельца и водителя иномарки.

Оказалось, что автомобиль принадлежит 19-летнему студенту ТИУ, у которого еще нет водительских прав — он учится в автошколе. Родители купили молодому человеку иномарку, которую он доверил своему приятелю, а сам находился на пассажирском сиденье. Об этом пишет megatyumen.ru.

Однако у 26-летнего водителя также не было водительского удостоверения. Правоохранители оштрафовали его за вождение без прав, выезд на «встречку», проезд перекрестка на «красный» сигнал светофора, езду без ремня безопасности, а также за то, что водитель скрылся с места ДТП. Общая сумма штрафов достигла 24 тысячи рублей.

Владелец иномарки отделался штрафом за неиспользование ремня безопасности.

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