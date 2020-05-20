«Вы нам нужны»: в России стартовала акция в поддержку предпринимателей

«В этот период, к сожалению, основная часть предпринимателей пока остаётся без поддержки государства. Зарабатывать запретили, все сидят на карантине, и у многих стоит вопрос: что делать дальше, банкротиться или бороться за свой бизнес? Поэтому сейчас очень важно объединиться и сказать: вы нам нужны, мы уважаем ваш труд», – отметила Елена Дыбова.