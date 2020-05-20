«Вы нам нужны»: в России стартовала акция в поддержку предпринимателей

Posted 20 мая 2020, 10:02
Published 20 мая 2020, 10:02
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как сообщают «Новости Волгограда», мероприятие пройдёт в конце месяца, с 20 по 26 мая. Цель акции – поддержка бизнеса во время пандемии коронавируса, когда из-за сложной экономической ситуации пострадали многие отрасли и предприятия малого и среднего бизнеса.
Ранее участники телепрограммы «Бизнес-Новость» (РБК+) рассказали о том, что основная задача данного флешмоба – поблагодарить предпринимателей, показать единение представителей бизнес-сообщества, их готовность прийти друг другу на помощь в это непростое для всех время.
В настоящее время участниками акции уже стали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, его заместители и сотрудники ТПП. Известно, что предприниматели в регионах также позитивно отнеслись к проведению акции. Флешмоб получил поддержку и среди пользователей социальных сетей.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елены Дыбовой, сейчас предпринимателям особенно важно объединиться и почувствовать поддержку друг друга.
«В этот период, к сожалению, основная часть предпринимателей пока остаётся без поддержки государства. Зарабатывать запретили, все сидят на карантине, и у многих стоит вопрос: что делать дальше, банкротиться или бороться за свой бизнес? Поэтому сейчас очень важно объединиться и сказать: вы нам нужны, мы уважаем ваш труд», – отметила Елена Дыбова.
По мнению организаторов акции, флешмоб «Мы за бизнес» поможет предпринимателям остаться оптимистами и настроит их на сохранение бизнеса. Одна из задач мероприятия – продемонстрировать, что по окончании пандемии коронавируса жители страны смогут наконец вернуться в любимые магазины, кафе, салоны красоты.
Чтобы стать участником акции, достаточно записать короткое видеообращение, где важно сказать несколько хороших добрых слов в поддержку малого бизнеса. Видео необходимо разместить в социальных сетях. Тёплые и искренние пожелания обязательно помогут предпринимателям выстоять в непростое время – уверены в ТПП.