Никуда не летим: даже после снятия карантина путешествия россиян будут под вопросом

Напомним, что Росавиация уже сообщала, что количество пассажиров в апреле упало. Порядка шести авиакомпаний перестали перевозить пассажиров полностью на момент введения карантинных мер, а остальные свели рейсы до минимума. Пассажиры, которые приобрели билеты на даты, которые попали в период карантина, денег назад не получат — авиакомпании предлагают ваучеры. Но как заявляют владельцы компаний, вероятней всего, что к выходу из кризиса россиянам может не на чем будет летать. Проблема в том, что большая часть самолётов принадлежит иностранным компаниям, они находятся в лизинге. А на поддержание нормального функционирования отрасли нужна поддержка в размере полтриллиона рублей. Однако из федерального бюджета такие деньги вряд ли выделят.