Никуда не летим: даже после снятия карантина путешествия россиян будут под вопросом

Posted 22 мая 2020, 04:53
Published 22 мая 2020, 04:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Однако российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Министерство транспорта отменить это требование хотя бы на время кризиса.
Между тем, юристы отмечают, что в любом случае пострадают пассажиры самолётов, так как цены на авиаперевозки всё равно будут увеличены.
Специалисты АЭВТ отмечают, что избежать угрозы заражения коронавирусом в самолётах можно благодаря обычной проверке температуры у всех входящих на борт.
Отметим, что авиационная отрасль больше всех пострадала от пандемии, так как ещё в марте было перекрыто авиасообщение с другими странами. Из-за этого поток пассажиров сократился в несколько раз. Если вступят в силу нововведения, о которых просит Роспотребнадзор, то авиакомпании не смогут продавать до половины билетов на борт. А это значит, что для пассажиров стоимость билета будет увеличена.
Юрист Андрей Лухин отмечает, что при любом раскладе цены на авиаперелёты станут дороже, так как перевозчикам нужно будет зарабатывать.
Напомним, что Росавиация уже сообщала, что количество пассажиров в апреле упало. Порядка шести авиакомпаний перестали перевозить пассажиров полностью на момент введения карантинных мер, а остальные свели рейсы до минимума. Пассажиры, которые приобрели билеты на даты, которые попали в период карантина, денег назад не получат — авиакомпании предлагают ваучеры. Но как заявляют владельцы компаний, вероятней всего, что к выходу из кризиса россиянам может не на чем будет летать. Проблема в том, что большая часть самолётов принадлежит иностранным компаниям, они находятся в лизинге. А на поддержание нормального функционирования отрасли нужна поддержка в размере полтриллиона рублей. Однако из федерального бюджета такие деньги вряд ли выделят.