Прокуратура Приморского края выиграла суд у «Владморрыбпорта»

В октябре прошлого года на территории порта прошла проверка МЧС, которая обнаружила двадцать нарушений разной степени тяжести. Оказалось, что часть складских, производственных и даже общественных помещений порта не была оснащена автоматической пожарной сигнализацией, а некоторые склады не были оборудованы автоматической установкой пожаротушения.