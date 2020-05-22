vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2020, 03:13

Published 22 мая 2020, 03:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Прокуратура Приморского края выиграла суд у «Владморрыбпорта»

Прокуратура Приморского края выиграла суд у «Владморрыбпорта»

22 мая 2020, 03:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В апреле этого года Арбитражный суд Приморского края принял решение привлечь ОАО «Владморрыбпорт» к административной ответственности за совершение правонарушения по иску прокуратуры Приморского края.

Разбирательство длилось несколько месяцев. Краевая прокуратура подала иск к компании за использование объекта, находящегося в федеральной собственности без необходимых документов. Суд принял решение согласиться с доводами официальных органов и привлечь «Владморрыбпорт» к ответственности.

Отметим, что ОАО «Владморрыбпорт» полностью принадлежит московской компании «Геотекс». 90% этого юридического лица, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, находятся под контролем сингапурской компании Спарклер Холдингз ПТЕ. ЛТД. Оставшиеся 10% компании, владеющей владивостокским портом, контролирует московский бизнесмен Дмитрий Мартынов.

В октябре прошлого года на территории порта прошла проверка МЧС, которая обнаружила двадцать нарушений разной степени тяжести. Оказалось, что часть складских, производственных и даже общественных помещений порта не была оснащена автоматической пожарной сигнализацией, а некоторые склады не были оборудованы автоматической установкой пожаротушения.

#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Эксклюзив#СПАРК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика