Прокуратура Приморского края выиграла суд у «Владморрыбпорта»

Posted 22 мая 2020, 03:13
Published 22 мая 2020, 03:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Разбирательство длилось несколько месяцев. Краевая прокуратура подала иск к компании за использование объекта, находящегося в федеральной собственности без необходимых документов. Суд принял решение согласиться с доводами официальных органов и привлечь «Владморрыбпорт» к ответственности.
Отметим, что ОАО «Владморрыбпорт» полностью принадлежит московской компании «Геотекс». 90% этого юридического лица, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, находятся под контролем сингапурской компании Спарклер Холдингз ПТЕ. ЛТД. Оставшиеся 10% компании, владеющей владивостокским портом, контролирует московский бизнесмен Дмитрий Мартынов.
В октябре прошлого года на территории порта прошла проверка МЧС, которая обнаружила двадцать нарушений разной степени тяжести. Оказалось, что часть складских, производственных и даже общественных помещений порта не была оснащена автоматической пожарной сигнализацией, а некоторые склады не были оборудованы автоматической установкой пожаротушения.