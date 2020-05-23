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Posted 23 мая 2020, 00:01

Published 23 мая 2020, 00:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Огурцы по 500: границу с Китаем в Приморье снова закрыли для большегрузов

Огурцы по 500: границу с Китаем в Приморье снова закрыли для большегрузов

23 мая 2020, 00:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
До конца мая проезд грузовых автомобилей к пунктам пропуска будет запрещён. Соответствующий указ уже подписан губернатором Приморья.

В оперативном региональном штабе отметили, что новый документ ограничивает движение транспорта к пунктам пропуска для пересечения границы с Китаем. Таким образом власти собираются решить проблему «пробки из дальнобойщиков», собравшейся на российской стороне.

Однако, те кто уже стоит в этой «пробке» всё-таки смогут заехать в Китай. Контролировать исполнение этого указа будет дорожно-патрульная служба. В новом указе также сказано, что автомобили следующие к пунктам пропуска будут проходить дезинфекцию.

Кроме того санитарной обработке будут подвергаться места стоянок, места скопления транспорта на дорогах и места размещения постов ДПС.

Отметим, что проблема скопления транспорта на границе возникла из-за повышенных мер безопасности, связанных с коронавирусом. Пропускная способность приграничных переходов существенно снизилась, из-за чего при границе встало в пробку большое количество большегрузных автомобилей.

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