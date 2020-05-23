Огурцы по 500: границу с Китаем в Приморье снова закрыли для большегрузов

Posted 23 мая 2020, 00:01
Published 23 мая 2020, 00:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В оперативном региональном штабе отметили, что новый документ ограничивает движение транспорта к пунктам пропуска для пересечения границы с Китаем. Таким образом власти собираются решить проблему «пробки из дальнобойщиков», собравшейся на российской стороне.
Однако, те кто уже стоит в этой «пробке» всё-таки смогут заехать в Китай. Контролировать исполнение этого указа будет дорожно-патрульная служба. В новом указе также сказано, что автомобили следующие к пунктам пропуска будут проходить дезинфекцию.
Кроме того санитарной обработке будут подвергаться места стоянок, места скопления транспорта на дорогах и места размещения постов ДПС.
Отметим, что проблема скопления транспорта на границе возникла из-за повышенных мер безопасности, связанных с коронавирусом. Пропускная способность приграничных переходов существенно снизилась, из-за чего при границе встало в пробку большое количество большегрузных автомобилей.