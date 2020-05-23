Огурцы по 500: границу с Китаем в Приморье снова закрыли для большегрузов

Однако, те кто уже стоит в этой «пробке» всё-таки смогут заехать в Китай. Контролировать исполнение этого указа будет дорожно-патрульная служба. В новом указе также сказано, что автомобили следующие к пунктам пропуска будут проходить дезинфекцию.