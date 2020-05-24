Хрупкое равновесие: новое заявление Кожемяко о возможной частичной отмене ограничений

«Данную работу нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие — недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором», — сказал Олег Николаевич.