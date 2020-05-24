Хрупкое равновесие: новое заявление Кожемяко о возможной частичной отмене ограничений

Posted 24 мая 2020, 03:19
Published 24 мая 2020, 03:19
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В воскресенье, 24 мая, во время заседания регионального оперштаба глава края Олег Кожемяко сообщил о положительных результатах по снижению заболеваемости. Однако давать слабину ни в коем случае нельзя. Масочный режим, соблюдение других мер безопасности сохранятся. Административные комиссии продолжат работу.
«Данную работу нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие — недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором», — сказал Олег Николаевич.
Губернатор сказал, что сейчас нужно сосредоточиться на проверках общественного транспорта, магазинов, торговых точек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за последние сутки ещё у 51 человека был выявлен коронавирус. Общее количество заражений достигло 1646. 15 человек скончались (+1 за минувшие сутки).