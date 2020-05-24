vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2020, 03:19

Published 24 мая 2020, 03:19

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Хрупкое равновесие: новое заявление Кожемяко о возможной частичной отмене ограничений

24 мая 2020, 03:19
Сюжет
COVID-19
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что региону удалось достичь хрупкого равновесия в борьбе с коронавирусом. При его сохранении Роспотребнадзор может позволить ослаблять ограничения.

В воскресенье, 24 мая, во время заседания регионального оперштаба глава края Олег Кожемяко сообщил о положительных результатах по снижению заболеваемости. Однако давать слабину ни в коем случае нельзя. Масочный режим, соблюдение других мер безопасности сохранятся. Административные комиссии продолжат работу.

«Данную работу нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие — недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором», — сказал Олег Николаевич.

Губернатор сказал, что сейчас нужно сосредоточиться на проверках общественного транспорта, магазинов, торговых точек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за последние сутки ещё у 51 человека был выявлен коронавирус. Общее количество заражений достигло 1646. 15 человек скончались (+1 за минувшие сутки).

#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика