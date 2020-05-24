На все бабки отдохнул: мужчина разнёс элитные авто на крытой парковке во Владивостоке

Posted 24 мая 2020, 09:48
Published 24 мая 2020, 09:48
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Видеокадры происшествия опубликованы в паблике dps_controlnews. Как рассказали жители комплекса «Бригантина» на улице Толстого, мужчина был не трезв, приморцы предположили, что молодой человек был у кого-то в гостях.
«Скорее всего, что-то употребил запрещённое, перепутал этажи и спустился на парковку. Не смог выйти и побил почти все машины. В итоге разделся, разбил стекло в багажнике нового Touareg, залез и уснул. Там его и нашли», — сообщается в группе.
Примечательно, что «жертвами» кутежа стали сплошь дорогие автомобили, например, «Лексусы», Touareg.
«На все бабки отдохнул», «Вот вам и закрытый безопасный паркинг, вот такое привидение попало на него и понеслось, с ума сходило в замкнутом пространстве!!!», «Предполагаю мужик замёрз и, наверно, одеяло искал! А как нашёл — обрадовался, согрелся, успокоился и уснул», «В нашем доме поселился замечательный сосед», — обсуждают ситуацию пользователи соцсетей.
«Восток-Медиа» писало о том, как в начале этого года неизвестные массово прокололи шины во дворах нескольких улиц во Владивостоке. Пострадали десятки машин.