На все бабки отдохнул: мужчина разнёс элитные авто на крытой парковке во Владивостоке

«Скорее всего, что-то употребил запрещённое, перепутал этажи и спустился на парковку. Не смог выйти и побил почти все машины. В итоге разделся, разбил стекло в багажнике нового Touareg, залез и уснул. Там его и нашли», — сообщается в группе.