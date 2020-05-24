В шаге от перемен: новые данные по распространению коронавируса в России

Ранее «Восток-Медиа» писало о росте заболевших в Приморье. Однако в крае удалось «поймать» хрупкое равновесие. Как сказал губернатор края Олег Кожемяко, регион находится в шаге от того, чтобы перейти к смягчению режима ограничений.