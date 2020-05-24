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Posted 24 мая 2020, 07:57

Published 24 мая 2020, 07:57

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

В шаге от перемен: новые данные по распространению коронавируса в России

24 мая 2020, 07:57
Сюжет
COVID-19
В России зарегистрировано 8 599 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество составляет уже 344 481, из них 1 646 — в Приморском крае.

Оперштаб обновил сведения по распространению COVID-19 в стране. По данным на 24 мая (10:35 по московскому времени), за последние сутки выявлено ещё 8 599 заболевших (344 481 — с начала эпидемии).

Количество активных случаев на данный момент — 227 641 (+3 083 за сутки).

Ещё для 5 363 человек борьба с коронавирусом осталась позади. За всё время в России уже вылечили 113 299 человек.

За сутки скончались 153 человека, с начала эпидемии в стране — 3 541.

Статистика по Приморью такова: 1 646 заражений (+51 за сутки), 610 человек выздоровели (+26 за сутки), 15 человек скончались (0 за сутки).

Ранее «Восток-Медиа» писало о росте заболевших в Приморье. Однако в крае удалось «поймать» хрупкое равновесие. Как сказал губернатор края Олег Кожемяко, регион находится в шаге от того, чтобы перейти к смягчению режима ограничений.

#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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