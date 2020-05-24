В шаге от перемен: новые данные по распространению коронавируса в России

Posted 24 мая 2020, 07:57
Published 24 мая 2020, 07:57
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Оперштаб обновил сведения по распространению COVID-19 в стране. По данным на 24 мая (10:35 по московскому времени), за последние сутки выявлено ещё 8 599 заболевших (344 481 — с начала эпидемии).
Количество активных случаев на данный момент — 227 641 (+3 083 за сутки).
Ещё для 5 363 человек борьба с коронавирусом осталась позади. За всё время в России уже вылечили 113 299 человек.
За сутки скончались 153 человека, с начала эпидемии в стране — 3 541.
Статистика по Приморью такова: 1 646 заражений (+51 за сутки), 610 человек выздоровели (+26 за сутки), 15 человек скончались (0 за сутки).
Ранее «Восток-Медиа» писало о росте заболевших в Приморье. Однако в крае удалось «поймать» хрупкое равновесие. Как сказал губернатор края Олег Кожемяко, регион находится в шаге от того, чтобы перейти к смягчению режима ограничений.