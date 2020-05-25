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Posted 25 мая 2020, 01:07

Published 25 мая 2020, 01:07

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Хороший «Марк» улетел в леера на трассе в Приморье

25 мая 2020, 01:07
Сюжет
Происшествие
На трассе Надеждинск — Мирный в Приморье водитель Toyota Mark X неожиданно начал петлять по проезжей части, потерял управление, а затем, попытавшись обогнать большегруз, вылетел в леера.

Как объясняют комментаторы в паблике «Экипажи ДПС», скорее всего, дело происходило следующим образом: фура обогнала трактор, на какое-то время выехала на середину дороги и перестраивалась в правый ряд. В это же время водитель Тойоты резко подал вправо, после чего потерял управление и с трудом избежал столкновения с крупным транспортом — однако, улетел в леерные ограждения.

«Не было бы лееров там — вылетел бы в лобовое на встречную», — резюмируют пользователи.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая произошла в районе дома по Верхнепортовой, 5а. По информации очевидцев, водитель Nissan X-trail не справился с управлением на скользкой дороге, влетел в столб и отлетел в здание.

#Новости#Происшествие#ДТП
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