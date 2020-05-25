Хороший «Марк» улетел в леера на трассе в Приморье

Как объясняют комментаторы в паблике «Экипажи ДПС», скорее всего, дело происходило следующим образом: фура обогнала трактор, на какое-то время выехала на середину дороги и перестраивалась в правый ряд. В это же время водитель Тойоты резко подал вправо, после чего потерял управление и с трудом избежал столкновения с крупным транспортом — однако, улетел в леерные ограждения.