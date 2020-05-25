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Posted 25 мая 2020, 01:29

Published 25 мая 2020, 01:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Коронавирус в Приморье: 49 — новых, 44 — тяжёлых

Коронавирус в Приморье: 49 — новых, 44 — тяжёлых

25 мая 2020, 01:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом. За всё время COVID-19 в регионе был выявлен уже 1695 раз.

По информации регионального оперштаба от 25 мая, за сутки инфекцией заразились ещё 49 человек (1695 за всё время).

«Сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 — в тяжелом состоянии», — уточнили врачи.

Отметим, что вылечились от коронавируса в крае уже свыше 600 пациентов. Не смогли побороть недуг 15 человек, они скончались.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что краю удалось поймать хрупкое равновесие, благодаря которому и при благоприятной эпидемиологической обстановке в скором времени в Приморье начнут вводить послабления ограничительного режима.

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#Новости#Общество#COVID-19
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