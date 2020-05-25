Коронавирус в Приморье: 49 — новых, 44 — тяжёлых

Posted 25 мая 2020, 01:29
Published 25 мая 2020, 01:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба от 25 мая, за сутки инфекцией заразились ещё 49 человек (1695 за всё время).
«Сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 — в тяжелом состоянии», — уточнили врачи.
Отметим, что вылечились от коронавируса в крае уже свыше 600 пациентов. Не смогли побороть недуг 15 человек, они скончались.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что краю удалось поймать хрупкое равновесие, благодаря которому и при благоприятной эпидемиологической обстановке в скором времени в Приморье начнут вводить послабления ограничительного режима.