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Posted 25 мая 2020, 12:17

Published 25 мая 2020, 12:17

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Мишустин призвал жителей России не торопиться

25 мая 2020, 12:17
Сюжет
COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал жителей страны воздержаться от туристических поездок за рубеж из-за сохраняющейся угрозы коронавируса.

Об этом председатель правительства РФ заявил в понедельник, 25 мая, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Как отметил Михаил Мишустин, приближается лето, и люди начинают задумываться об отпуске, тем более, что в некоторых странах уже заявили о смягчении ограничений и открытии летнего курортного сезона. Вместе с тем, ВОЗ до сих пор считает риск дальнейшего развития пандемии COVID-19 высоким.

«Никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», - отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр попросил жителей России «не торопиться» и «воздержаться от туристических поездок за рубеж».

«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Также председатель правительства России обратился к главам регионов и попросил их чётко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по прогнозу президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Лео Бокерии Россия сможет победить коронавирусную инфекцию только к концу лета.

По состоянию на понедельник, 25 мая, в России коронавирус подтвердился ещё у 8 946 человек. С начала эпидемии COVID-19 был выявлен уже 353 427 раз, 1695 из них — в Приморском крае.

#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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