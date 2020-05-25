Мишустин призвал жителей России не торопиться

Как отметил Михаил Мишустин, приближается лето, и люди начинают задумываться об отпуске, тем более, что в некоторых странах уже заявили о смягчении ограничений и открытии летнего курортного сезона. Вместе с тем, ВОЗ до сих пор считает риск дальнейшего развития пандемии COVID-19 высоким.