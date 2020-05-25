Мишустин призвал жителей России не торопиться

Posted 25 мая 2020, 12:17
Published 25 мая 2020, 12:17
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Об этом председатель правительства РФ заявил в понедельник, 25 мая, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Как отметил Михаил Мишустин, приближается лето, и люди начинают задумываться об отпуске, тем более, что в некоторых странах уже заявили о смягчении ограничений и открытии летнего курортного сезона. Вместе с тем, ВОЗ до сих пор считает риск дальнейшего развития пандемии COVID-19 высоким.
«Никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», - отметил Михаил Мишустин.
Премьер-министр попросил жителей России «не торопиться» и «воздержаться от туристических поездок за рубеж».
«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», - подчеркнул Михаил Мишустин.
Также председатель правительства России обратился к главам регионов и попросил их чётко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по прогнозу президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Лео Бокерии Россия сможет победить коронавирусную инфекцию только к концу лета.
По состоянию на понедельник, 25 мая, в России коронавирус подтвердился ещё у 8 946 человек. С начала эпидемии COVID-19 был выявлен уже 353 427 раз, 1695 из них — в Приморском крае.