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Posted 26 мая 2020, 14:55

Published 26 мая 2020, 14:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

дождь

Картина дня в Приморье: смягчение режима, высотный циклон и отважный Лев

26 мая 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi. дождь
Самые интересные события вторника – в обзоре «Восток-Медиа»

Смягчение режима

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о начале поэтапного смягчения режима ограничений в регионе. Так, на первом этапе снятия запретов, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, откроются салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах небольшой площадью с отдельным входом. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии, что одновременно на площадке будут находиться не более двух человек и расстояние между ними составит не менее пяти метров.

Задержал грабителя

Житель Владивостока Лев Сидоренко, ставший свидетелем грабежа в одном из торговых центров города, сумел задержать грабителя. Молодой человек увидел, как преступник выхватил деньги из рук у женщины возле банкомата. Злодей попытался убежать, но отважный Лев пустился в погоню. Он догнал негодяя и повалил его на землю, а затем удерживал до приезда полиции. После случившегося сотрудники полиции вручили молодому человеку благодарственное письмо, отметив его смелость и самоотверженность.

Высотный циклон

Циклон с дождями и грозами может обрушиться на Приморье в ночь на 27 мая. На побережье возможен туман. В среду холодный высотный циклон будет продолжать двигаться над регионом. В крае немного похолодает. Во Владивостоке предстоящей ночью будет туманно, пасмурно, возможна морось. Днём воздух прогреется до +14… +17 градусов.

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