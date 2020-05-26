Картина дня в Приморье: смягчение режима, высотный циклон и отважный Лев

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о начале поэтапного смягчения режима ограничений в регионе. Так, на первом этапе снятия запретов, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, откроются салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах небольшой площадью с отдельным входом. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии, что одновременно на площадке будут находиться не более двух человек и расстояние между ними составит не менее пяти метров.