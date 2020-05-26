Картина дня в Приморье: смягчение режима, высотный циклон и отважный Лев

Posted 26 мая 2020, 14:55
Published 26 мая 2020, 14:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Смягчение режима
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о начале поэтапного смягчения режима ограничений в регионе. Так, на первом этапе снятия запретов, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, откроются салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах небольшой площадью с отдельным входом. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии, что одновременно на площадке будут находиться не более двух человек и расстояние между ними составит не менее пяти метров.
Задержал грабителя
Житель Владивостока Лев Сидоренко, ставший свидетелем грабежа в одном из торговых центров города, сумел задержать грабителя. Молодой человек увидел, как преступник выхватил деньги из рук у женщины возле банкомата. Злодей попытался убежать, но отважный Лев пустился в погоню. Он догнал негодяя и повалил его на землю, а затем удерживал до приезда полиции. После случившегося сотрудники полиции вручили молодому человеку благодарственное письмо, отметив его смелость и самоотверженность.
Высотный циклон
Циклон с дождями и грозами может обрушиться на Приморье в ночь на 27 мая. На побережье возможен туман. В среду холодный высотный циклон будет продолжать двигаться над регионом. В крае немного похолодает. Во Владивостоке предстоящей ночью будет туманно, пасмурно, возможна морось. Днём воздух прогреется до +14… +17 градусов.