Перенаправил потоки: машины из гаража правительства Камчатки переданы врачам

«Я принял решение передать автомобили из правительственного автопарка, закреплённые за руководителями органов власти, медицинским организациям, чтобы обеспечить выезд врачей по участкам. До обеда медицинские работники будут проводить прием в поликлиниках, а после — ездить по домам пациентов. Машины выйдут на рейс уже сегодня и будут по мере необходимости распределены по всем поликлиникам Петропавловска-Камчатского. Автомобили предоставят в распоряжение медиков вместе с водителями. В случае необходимости практика может быть продолжена и количество передаваемых машин увеличено», -цитирует слова главы региона Владимира Солодова пресс-служба.