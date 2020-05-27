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Posted 27 мая 2020, 03:40

Published 27 мая 2020, 03:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Перенаправил потоки: машины из гаража правительства Камчатки переданы врачам

Перенаправил потоки: машины из гаража правительства Камчатки переданы врачам

27 мая 2020, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Врачи
Владимир Солодов принял решение передать машины из правительственного гаража медикам края, для обслуживания пациентов на дому. Такой подход позволит разгрузить станции «Скорой помощи» Камчатки, так несколько сотрудников оттуда находятся на больничном.

Автомобили из правительственного гаража уйдут в распоряжение медиков сразу, с момента подписания указа. То есть, с 27 мая. Машины будут доставлять врачей из поликлиник на вызовы пациентов. Пока с этой обязанность приходится справляться сотрудникам станции «Скорой помощи», которые и так загружены работой.

«Я принял решение передать автомобили из правительственного автопарка, закреплённые за руководителями органов власти, медицинским организациям, чтобы обеспечить выезд врачей по участкам. До обеда медицинские работники будут проводить прием в поликлиниках, а после — ездить по домам пациентов. Машины выйдут на рейс уже сегодня и будут по мере необходимости распределены по всем поликлиникам Петропавловска-Камчатского. Автомобили предоставят в распоряжение медиков вместе с водителями. В случае необходимости практика может быть продолжена и количество передаваемых машин увеличено», -цитирует слова главы региона Владимира Солодова пресс-служба.

В распоряжение врачей отдают автомобили разных марок и типов, среди них в том числе несколько УАЗов. Также в течение недели будут выделены несколько дополнительных машин из автопарка регионального Минздрава. В правительстве подчеркнули, что это исключительное решение, и данные машины будут предназначены не для перевозки пациентов в больницы, а для оказания амбулаторной помощи на дому.

Как отметил политолог Павел Наливайко, это уже не первый шаг Владимира Солодова, направленный на помощь людям, несмотря на столь небольшой срок нахождения на посту врио губернатора Камчатского края.

«Новый глава региона даёт понять, что Камчатка для него не перевалочный пункт, поэтому выстраивает работу для людей, а не пытается добиться лояльности чиновников и элит. На мой взгляд курс разворота власти к людям станет ключевым в предвыборной кампании Солодова с перспективой стать чем-то естественным для местных чиновников», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Владимир Солодов сменил на посту ушедшего в отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

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#Новости#Камчатский край#Врачи#Автомобили#Власть#Правительство
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