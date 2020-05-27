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Posted 27 мая 2020, 01:59

Published 27 мая 2020, 01:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Юрка сказал, что вынес её на пустырь»: как в 2018 году судили убийц в Приморье

«Юрка сказал, что вынес её на пустырь»: как в 2018 году судили убийц в Приморье

27 мая 2020, 01:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
«Восток-Медиа» приводит уникальные подробности из 82 дел осужденных в 2018 году приморских убийц. Всего в суде было рассмотрено 150 случаев в большинстве из которых люди шли на преступление, вспоминая старые обиды за стаканом водки.

Для анализа информации 2018 год был выбран не случайно, именно он содержит наибольшее количество данных по приговорам приморских убийц, осужденных за последнее время. Два года назад суды в различных районах Приморского края вынесли 150 приговоров по части первой 105 статьи (убийство). Однако для ознакомлении открыты только 82 приговора. Впрочем, и этого количества вполне достаточно, чтобы увидеть, за что эти люди готовы убивать и во сколько сегодня оценивается человеческая жизнь.

Отметим, что в целях сохранения конфиденциальности участников этих дел, личные данные закодированы. За исключением этого вся остальная информация судебных разбирательств подаётся в неизменном виде, так, как она выглядит в приговоре суда.

Практически каждое убийство из этого «чёрного списка» начинается с распития водки или разбавленного водой спирта. В большинстве случаев алкоголь становился катализатором ссоры, которая перетекает в драку и последующую поножовщину со смертельным исходом. За исключением нескольких человек, 99% осужденных никого убивать не хотели, была цель — напугать или защититься от агрессора. В двух случаях убитые люди пострадали из-за того, что оказались не в том месте, не в то время: мужчина попытался вмешаться в ссору дочери с матерью и был убит. В другой ситуации соседка предприняла попытку урегулировать семейный скандал и вместо благодарности получила удар ножом в шею.

Самое распространённое орудие убийства — кухонный нож, следующий по популярности — топор или колун, на третьем месте — кулаки и ноги.

Чуть менее 10% от общего числа убийств, документы по которым доступны для ознакомления, совершили женщины. В большинстве случаев они являлись жертвами систематического бытового насилия, которое к ним применяли их родные и близкие люди. Очень показательным примером домашней тирании является дело жительницы Приморья, которая зарезала собственного отца. В ходе судебного заседания она сообщила, что отец часто напивался и избивал её. Во время очередной ссоры он кинулся на неё с кулаками, девушка, в свою очередь, начала защищаться:

Квартира «хрущевка» двухкомнатная, кухня, она с мужем была в одной комнате, а отец в другой. По началу, он радовался очень, она разрешала ему употреблять алкоголь, потом начал сдавать, падал от алкоголя, стал агрессивным. Когда выпивал, у него был прилив сил, становился агрессивным, раздражительным, кидался на нее и на мужа. Сначала просто угрожал, потом кружку мог с кипятком кинуть в лоб. Муж ругался с ним по этому поводу. Когда оставалась с отцом одна, он ее душил, требовал деньги. <…> Она подошла, он начал ругаться, говорил, что она ворует у него, что кормит плохо, смотрел зверем. Она ушла в комнату, отец ворвался, схватил ее за волосы, прижал к подоконнику и стал наносить удары по лицу, по уху, носу, а затем начал душить. У нее не было сил вырваться от него, от удушья у нее подкосились ноги, на подоконнике лежал кухонный нож с черной ручкой и белым лезвием. Она дотянулась до ножа, он начал выхватывать его у нее, между ними началась борьба, нож она не отдавала. Далее она вытолкала отца и закрыла дверь, приставила комод. <…> Она хотела выбежать на улицу, была напугана очень. Когда стихли звуки, она вышла из комнаты. <…> Была разбросана одежда от кухни до прихожей. На кухне отца тоже не было. Зашла в прихожую, а там его ноги из ванны босые, без тапок. В этот момент она начала осознавать, что кровь везде.

Приговор: назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Есть в Приморье случаи, когда люди мстят за нанесённые им ранее обиды. Так, в июле 2018 года, инвалид из Хорольского района посчитался с местным авторитетом. Согласно показаниям подсудимого, он часто подвергался издевательствам со стороны молодого человека, который считал себя «главным в деревне». Противостоять ему не выходило — подсудимый был инвалидом и имел большие проблемы с суставами и костями, поэтому ходил с тросточкой. «Главный по деревне» заставлял его покупать по четыре блока сигарет в месяц и постоянно издевался над ним. Вот как в судебных документах описывается последняя встреча убийцы и его обидчика:

Он сидел в кресле, в коридоре и слышал глухие звуки ударов. Он понял, что в доме была драка. Из дома выбежали девушки, он слышал, как продолжалась драка, но что происходило в кухне, он не видел, продолжал сидеть в кресле, в коридоре. Потом на крыльцо вышел сосед, с бутылкой, которая была в крови. Куда сосед дел бутылку он не видел. После того как сосед избил бутылкой по голове потерпевшего и вышел из дома, он вошел в дом и увидел, что потерпевший лежит на полу в кухне, <…> живой. Он пришел в ярость, разозлился на потерпевшего за постоянные унижения, избиения, достал свой складной нож из-под матраца на кровати, облокотился на трость и <…> нанес потерпевшему 2 удара ножом в область тела. <…> Он инвалид с детства, ходит с тростью, у него нарушены сухожилия, кости, нарушена походка, он по своему физическому состоянию не мог противостоять постоянным унижениям, вымогательствам, обидам. <…> После того, как потерпевший умер, и уехала скорая помощь, он вышел на улицу, сел на крыльцо и гладил собаку.

Приговор: признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как минимум трое приморских убийц совершили свои преступления в порыве ревности. Так, житель села Камень-Рыболов расправился со своим знакомым за то, что он занялся любовью с его сожительницей, пока тот пьяный спал рядом. Вместе, по словам женщины, они прожили более 9 лет. Сам убийца на предварительном следствии описал всю произошедшую ситуацию следующим образом:

Он и его сожительница находились дома <…> и распивали спиртное. Около 23 часов к ним в гости пришел их знакомый и они вместе с ним продолжили распивать спиртное. Под утро <…> он уснул на кровати, так как находился в сильном алкогольном опьянении, а знакомый. и сожительница продолжали распивать спиртное. Проснулся он под утро от того, что его кто-то толкнул или ударил. Проснувшись, он увидел, что на кровати слева от него знакомый с сожительницей занимаются прелюбодеянием. <…> От увиденного он пришел в ярость. Встав с кровати, подошел к столу, взял кухонный нож и, подойдя к знакомому, нанес ему не менее четырех ударов ножом в область груди слева.

Приговор: назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Другой мужчина из села Новопокровка, вернулся домой с рыбалки и увидел, как его возлюбленную в машине целует другой мужчина. В состоянии аффекта он ударил её металлическим предметом. Тело вывез за пределы населённого пункта.

Только одно из 82 убийств было переквалифицировано в причинение смерти по неосторожности. Во время распития коньяка, один молодой человек решил показать второму пистолет, который он сделал сам. В результате трагического стечения обстоятельств приятель погиб от случайной пули. «Стрелка» приговорили к одному году и десяти месяцам условного лишения свободы с четырьмя годами испытательного срока.

Главный врач «Краевой наркологический диспансер» Аркадий Юхименко пояснил, что алкоголь является «двигателем» не только убийств, но и массы других преступлений:

— Есть разные формы опьянения, в том числе и те, которые предполагают состояние агрессии и неудержимого возбуждения. Это так называемые изменённые формы опьянения, находясь в которых человек совершает преступления, потом амнизирует и просыпаются ничего не помнящим. Если человек, который в состоянии алкогольного опьянения, даже тот, который не страдает алкогольной зависимостью, испытывает такие изменённые состояния, то ему не следует употреблять алкоголь. Ещё часто говорят «когда выпьет — дурной становится». Многие по этой причине алкоголь не употребляют вообще, потому что знают, что если выпьют даже небольшое количество, то будет потом как у Высоцкого:

«Развяжите, — кричал, — да и дело с концом!» Развязали, — но вилки попрятали.

Согласно заявлениям руководителей МВД, число умышленных убийств и покушений на убийство в России за 2018 год сократилось почти на 13%, кроме того, последние несколько лет правоохранительные органы фиксируют снижение криминогенной обстановки в России и в частности на Дальнем Востоке.

В 2019 году в судах Приморского края рассматривались всего 82 дела. Возможно люди начали понимать, что алкоголь не доводит до добра, вряд ли кто-то из этих ста пятидесяти человек хотел быть осужденным на многолетнее пребывание за решёткой.

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#Аналитика#Эксклюзив
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