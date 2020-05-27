«Юрка сказал, что вынес её на пустырь»: как в 2018 году судили убийц в Приморье

Posted 27 мая 2020, 01:59
Published 27 мая 2020, 01:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Для анализа информации 2018 год был выбран не случайно, именно он содержит наибольшее количество данных по приговорам приморских убийц, осужденных за последнее время. Два года назад суды в различных районах Приморского края вынесли 150 приговоров по части первой 105 статьи (убийство). Однако для ознакомлении открыты только 82 приговора. Впрочем, и этого количества вполне достаточно, чтобы увидеть, за что эти люди готовы убивать и во сколько сегодня оценивается человеческая жизнь.
Отметим, что в целях сохранения конфиденциальности участников этих дел, личные данные закодированы. За исключением этого вся остальная информация судебных разбирательств подаётся в неизменном виде, так, как она выглядит в приговоре суда.
Практически каждое убийство из этого «чёрного списка» начинается с распития водки или разбавленного водой спирта. В большинстве случаев алкоголь становился катализатором ссоры, которая перетекает в драку и последующую поножовщину со смертельным исходом. За исключением нескольких человек, 99% осужденных никого убивать не хотели, была цель — напугать или защититься от агрессора. В двух случаях убитые люди пострадали из-за того, что оказались не в том месте, не в то время: мужчина попытался вмешаться в ссору дочери с матерью и был убит. В другой ситуации соседка предприняла попытку урегулировать семейный скандал и вместо благодарности получила удар ножом в шею.
Самое распространённое орудие убийства — кухонный нож, следующий по популярности — топор или колун, на третьем месте — кулаки и ноги.
Чуть менее 10% от общего числа убийств, документы по которым доступны для ознакомления, совершили женщины. В большинстве случаев они являлись жертвами систематического бытового насилия, которое к ним применяли их родные и близкие люди. Очень показательным примером домашней тирании является дело жительницы Приморья, которая зарезала собственного отца. В ходе судебного заседания она сообщила, что отец часто напивался и избивал её. Во время очередной ссоры он кинулся на неё с кулаками, девушка, в свою очередь, начала защищаться:
Квартира «хрущевка» двухкомнатная, кухня, она с мужем была в одной комнате, а отец в другой. По началу, он радовался очень, она разрешала ему употреблять алкоголь, потом начал сдавать, падал от алкоголя, стал агрессивным. Когда выпивал, у него был прилив сил, становился агрессивным, раздражительным, кидался на нее и на мужа. Сначала просто угрожал, потом кружку мог с кипятком кинуть в лоб. Муж ругался с ним по этому поводу. Когда оставалась с отцом одна, он ее душил, требовал деньги. <…> Она подошла, он начал ругаться, говорил, что она ворует у него, что кормит плохо, смотрел зверем. Она ушла в комнату, отец ворвался, схватил ее за волосы, прижал к подоконнику и стал наносить удары по лицу, по уху, носу, а затем начал душить. У нее не было сил вырваться от него, от удушья у нее подкосились ноги, на подоконнике лежал кухонный нож с черной ручкой и белым лезвием. Она дотянулась до ножа, он начал выхватывать его у нее, между ними началась борьба, нож она не отдавала. Далее она вытолкала отца и закрыла дверь, приставила комод. <…> Она хотела выбежать на улицу, была напугана очень. Когда стихли звуки, она вышла из комнаты. <…> Была разбросана одежда от кухни до прихожей. На кухне отца тоже не было. Зашла в прихожую, а там его ноги из ванны босые, без тапок. В этот момент она начала осознавать, что кровь везде.
Приговор: назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Есть в Приморье случаи, когда люди мстят за нанесённые им ранее обиды. Так, в июле 2018 года, инвалид из Хорольского района посчитался с местным авторитетом. Согласно показаниям подсудимого, он часто подвергался издевательствам со стороны молодого человека, который считал себя «главным в деревне». Противостоять ему не выходило — подсудимый был инвалидом и имел большие проблемы с суставами и костями, поэтому ходил с тросточкой. «Главный по деревне» заставлял его покупать по четыре блока сигарет в месяц и постоянно издевался над ним. Вот как в судебных документах описывается последняя встреча убийцы и его обидчика:
Он сидел в кресле, в коридоре и слышал глухие звуки ударов. Он понял, что в доме была драка. Из дома выбежали девушки, он слышал, как продолжалась драка, но что происходило в кухне, он не видел, продолжал сидеть в кресле, в коридоре. Потом на крыльцо вышел сосед, с бутылкой, которая была в крови. Куда сосед дел бутылку он не видел. После того как сосед избил бутылкой по голове потерпевшего и вышел из дома, он вошел в дом и увидел, что потерпевший лежит на полу в кухне, <…> живой. Он пришел в ярость, разозлился на потерпевшего за постоянные унижения, избиения, достал свой складной нож из-под матраца на кровати, облокотился на трость и <…> нанес потерпевшему 2 удара ножом в область тела. <…> Он инвалид с детства, ходит с тростью, у него нарушены сухожилия, кости, нарушена походка, он по своему физическому состоянию не мог противостоять постоянным унижениям, вымогательствам, обидам. <…> После того, как потерпевший умер, и уехала скорая помощь, он вышел на улицу, сел на крыльцо и гладил собаку.
Приговор: признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Как минимум трое приморских убийц совершили свои преступления в порыве ревности. Так, житель села Камень-Рыболов расправился со своим знакомым за то, что он занялся любовью с его сожительницей, пока тот пьяный спал рядом. Вместе, по словам женщины, они прожили более 9 лет. Сам убийца на предварительном следствии описал всю произошедшую ситуацию следующим образом:
Он и его сожительница находились дома <…> и распивали спиртное. Около 23 часов к ним в гости пришел их знакомый и они вместе с ним продолжили распивать спиртное. Под утро <…> он уснул на кровати, так как находился в сильном алкогольном опьянении, а знакомый. и сожительница продолжали распивать спиртное. Проснулся он под утро от того, что его кто-то толкнул или ударил. Проснувшись, он увидел, что на кровати слева от него знакомый с сожительницей занимаются прелюбодеянием. <…> От увиденного он пришел в ярость. Встав с кровати, подошел к столу, взял кухонный нож и, подойдя к знакомому, нанес ему не менее четырех ударов ножом в область груди слева.
Приговор: назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Другой мужчина из села Новопокровка, вернулся домой с рыбалки и увидел, как его возлюбленную в машине целует другой мужчина. В состоянии аффекта он ударил её металлическим предметом. Тело вывез за пределы населённого пункта.
Только одно из 82 убийств было переквалифицировано в причинение смерти по неосторожности. Во время распития коньяка, один молодой человек решил показать второму пистолет, который он сделал сам. В результате трагического стечения обстоятельств приятель погиб от случайной пули. «Стрелка» приговорили к одному году и десяти месяцам условного лишения свободы с четырьмя годами испытательного срока.
Главный врач «Краевой наркологический диспансер» Аркадий Юхименко пояснил, что алкоголь является «двигателем» не только убийств, но и массы других преступлений:
— Есть разные формы опьянения, в том числе и те, которые предполагают состояние агрессии и неудержимого возбуждения. Это так называемые изменённые формы опьянения, находясь в которых человек совершает преступления, потом амнизирует и просыпаются ничего не помнящим. Если человек, который в состоянии алкогольного опьянения, даже тот, который не страдает алкогольной зависимостью, испытывает такие изменённые состояния, то ему не следует употреблять алкоголь. Ещё часто говорят «когда выпьет — дурной становится». Многие по этой причине алкоголь не употребляют вообще, потому что знают, что если выпьют даже небольшое количество, то будет потом как у Высоцкого:
«Развяжите, — кричал, — да и дело с концом!» Развязали, — но вилки попрятали.
Согласно заявлениям руководителей МВД, число умышленных убийств и покушений на убийство в России за 2018 год сократилось почти на 13%, кроме того, последние несколько лет правоохранительные органы фиксируют снижение криминогенной обстановки в России и в частности на Дальнем Востоке.
В 2019 году в судах Приморского края рассматривались всего 82 дела. Возможно люди начали понимать, что алкоголь не доводит до добра, вряд ли кто-то из этих ста пятидесяти человек хотел быть осужденным на многолетнее пребывание за решёткой.