«Юрка сказал, что вынес её на пустырь»: как в 2018 году судили убийц в Приморье

Квартира «хрущевка» двухкомнатная, кухня, она с мужем была в одной комнате, а отец в другой. По началу, он радовался очень, она разрешала ему употреблять алкоголь, потом начал сдавать, падал от алкоголя, стал агрессивным. Когда выпивал, у него был прилив сил, становился агрессивным, раздражительным, кидался на нее и на мужа. Сначала просто угрожал, потом кружку мог с кипятком кинуть в лоб. Муж ругался с ним по этому поводу. Когда оставалась с отцом одна, он ее душил, требовал деньги. <…> Она подошла, он начал ругаться, говорил, что она ворует у него, что кормит плохо, смотрел зверем. Она ушла в комнату, отец ворвался, схватил ее за волосы, прижал к подоконнику и стал наносить удары по лицу, по уху, носу, а затем начал душить. У нее не было сил вырваться от него, от удушья у нее подкосились ноги, на подоконнике лежал кухонный нож с черной ручкой и белым лезвием. Она дотянулась до ножа, он начал выхватывать его у нее, между ними началась борьба, нож она не отдавала. Далее она вытолкала отца и закрыла дверь, приставила комод. <…> Она хотела выбежать на улицу, была напугана очень. Когда стихли звуки, она вышла из комнаты. <…> Была разбросана одежда от кухни до прихожей. На кухне отца тоже не было. Зашла в прихожую, а там его ноги из ванны босые, без тапок. В этот момент она начала осознавать, что кровь везде.