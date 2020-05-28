Надежда есть: появилась новая информация по проведению последних звонков в Приморье

Вместе с тем, надежда на то, что у выпускников приморских школ всё-таки будет праздник, есть. Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, если к середине июня власти поймут, что эпидемиологическая обстановка становится более благоприятной, будет рассмотрен вопрос о совмещении последних звонков с выдачей итоговых аттестатов.