Надежда есть: появилась новая информация по проведению последних звонков в Приморье

Posted 28 мая 2020, 10:51
Published 28 мая 2020, 10:51
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого правительства, в министерство образования региона регулярно поступают обращения от глав муниципалитетов, директоров школ и родителей с просьбой разрешить проведение традиционных последних звонков. В настоящий момент эпидемиологическая обстановка в Приморье пока не позволяет организовать такое мероприятие.
Так, по словам заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светланы Морозовой, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в крае остаётся напряжённой. Несмотря на то, что регион уже перешёл к первому этапу снятия ограничений, работа школ и других образовательных учреждений пока продолжается в дистанционном формате.
«Также остаются ограничения на проведение различных массовых мероприятий, в том числе к ним относится последние звонки и выпускные балы», - отметила Светлана Морозова.
Вместе с тем, надежда на то, что у выпускников приморских школ всё-таки будет праздник, есть. Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, если к середине июня власти поймут, что эпидемиологическая обстановка становится более благоприятной, будет рассмотрен вопрос о совмещении последних звонков с выдачей итоговых аттестатов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что в этом году всё же удастся провести выпускные в очном формате.