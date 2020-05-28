Опасные слова: 6 фраз, которые нельзя говорить сотруднику ГИБДД

Posted 28 мая 2020, 07:00
Published 28 мая 2020, 07:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так, худшей фразой стала «Вы вообще в курсе, кого остановили?». По словам экспертов, это очень популярное выражение — его бросают так часто, что многие сотрудники ГИБДД привыкли к нему и перестали реагировать. Единственная реакция, которую можно ожидать на такое бахвальство — еще более тщательная и придирчивая проверка автомобиля и водителя, чем планировалась изначально.
Более того, грубое и резкое обращение к инспектору может даже повлечь за собой ответственность ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — в случае, если отпор будет слишком дерзким и оскорбительным.
Не стоит прибегать и к другой крайности и давить на жалость фразами вроде «Я недавно за рулем». Такие слова обычно только раздражают сотрудников ДПС и служат сигналом к попытке оштрафовать. Расписываться в своей неопытности и невнимательности — не лучшее решение — гораздо лучше, по словам экспертов, подействует честное признание своей вины и адекватное ситуации поведение.
Также провальным становится путаница в юридических терминах. Понятное дело, что специальное образование для езды не требуется, однако, минимум свои права и автомобильные документы знать стоит. Поэтому фраза в духе «Давайте этот ваш протокол… то есть постановление…» может навести на мысль об абсолютной юридической безграмотности.
«Протокол — это документ, который сотрудник ГИБДД заполняет в случае, если усмотрел правонарушение в действиях водителя. Такой документ не является доказательством вины — только основанием для вынесения постановления. Далее протокол отправляется в суд — и только потом уполномоченное лицо выносит постановление. Именно его при желании можно будет потом обжаловать в суде», — отмечает юрист Правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова.
Плохим решением будет сказать инспектору: «Поймите, я очень спешу!» с объяснением того, что нужно забрать ребенка из школы, или встретить жену в аэропорту, или не опоздать на работу. На такой фразе хитрый инспектор может и «подловить» автомобилиста — например, предложит подписать отказ от прохождения медпроверки на трезвость — а такой документ уже влечет наказание от 30 тысяч рублей штрафа, а то и лишение прав на срок до двух лет.
Не стоит также и бросать всю ответственность за проверку только на инспектора — нужно помнить, что они — живые люди, и тоже могут быть неопытными в своей работе, могут совершать ошибки и даже просто лениться. Поэтому соглашаться с любым его действием, говоря «Ладно, вам виднее» — тоже чревато. Автомобилист должен знать не только свои обязанности, но и права. Поэтому стоит хорошо выучить базовые термины и порядок оформления различных протоколов и проверок — иногда эти знания помогают отстоять свои права и тактично указать инспектору на ошибку.
Сомнительно произносить и «Покажите мне вашу ориентировку!» — по сути, спросить о причине остановки. Согласно закону, инспектор может, но не обязан демонстрировать ориентировку сотрудника ДПС. Тут все будет зависеть от настроения полицейского.
В целом, юристы и опытные водители советуют не пытаться разыграть сцены перед сотрудниками ГИБДД — инспекторы с большим опытом легко различают нервозность и фальшь в речи. Вежливость, адекватное, спокойное поведение и честность, как правило, лучше всего работают в таких ситуациях.