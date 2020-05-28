Опасные слова: 6 фраз, которые нельзя говорить сотруднику ГИБДД

Не стоит также и бросать всю ответственность за проверку только на инспектора — нужно помнить, что они — живые люди, и тоже могут быть неопытными в своей работе, могут совершать ошибки и даже просто лениться. Поэтому соглашаться с любым его действием, говоря «Ладно, вам виднее» — тоже чревато. Автомобилист должен знать не только свои обязанности, но и права. Поэтому стоит хорошо выучить базовые термины и порядок оформления различных протоколов и проверок — иногда эти знания помогают отстоять свои права и тактично указать инспектору на ошибку.