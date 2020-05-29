Кавалер на крузаке мертвеца избил аварийного комиссара во Владивостоке — соцсети

Posted 29 мая 2020, 00:02
Published 29 мая 2020, 00:02
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как сообщил житель Владивостока в паблике «Экипажи ДПС», он в качестве аварийного комиссара подъехал к месту небольшого ДТП — столкнулись две машины. Одна из участников аварии — молодая девушка — ответила, что ждет своего молодого человека. И она дождалась. Её кавалер приехал и начал фотографировать все повреждения авто.
«Закончив фотографировать, спросил, кто водитель второй машины, а также спросил кем я являюсь и для чего я подъехал на ДТП. Потом он в грубой форме сказал, чтобы я уезжал отсюда. Они разберутся сами, хотя второй участник в ходе разговора с ним попросил подождать, вдруг решат оформляться», — рассказал аварийный комиссар.
Далее мужчина, продолжает рассказывать комиссар, начал вести себя неадекватно — браниться и нецензурно оскорблять аварийного комиссара, после чего ударил его в лицо. По словам молодого человека, в итоге он получил сотрясение мозга и потерял зрение на правый глаз — так как недавно перенес на него операцию.
«Как выяснилось позже, этот человек передвигается на своём Land Cruiser 200, который зарегистрирован на человека, которого уже нет в живых около 2х лет», — добавил пострадавший.
Комментаторы предложили комиссару написать заявление в ГИБДД о том, что буйный водитель ездит на чужой машине, которую можно