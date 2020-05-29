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Posted 29 мая 2020, 00:02

Published 29 мая 2020, 00:02

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Кавалер на крузаке мертвеца избил аварийного комиссара во Владивостоке — соцсети

29 мая 2020, 00:02
Сюжет
Происшествие
Один из аварийных комиссаров во Владивостоке опубликовал в социальных сетях жалобу на водителя элитной иномарки. Тот, по словам автора, приехал «разбираться» с ДТП своей подруги, устроив взбучку и оскорбив всех участников аварии.

Как сообщил житель Владивостока в паблике «Экипажи ДПС», он в качестве аварийного комиссара подъехал к месту небольшого ДТП — столкнулись две машины. Одна из участников аварии — молодая девушка — ответила, что ждет своего молодого человека. И она дождалась. Её кавалер приехал и начал фотографировать все повреждения авто.

«Закончив фотографировать, спросил, кто водитель второй машины, а также спросил кем я являюсь и для чего я подъехал на ДТП. Потом он в грубой форме сказал, чтобы я уезжал отсюда. Они разберутся сами, хотя второй участник в ходе разговора с ним попросил подождать, вдруг решат оформляться», — рассказал аварийный комиссар.

Далее мужчина, продолжает рассказывать комиссар, начал вести себя неадекватно — браниться и нецензурно оскорблять аварийного комиссара, после чего ударил его в лицо. По словам молодого человека, в итоге он получил сотрясение мозга и потерял зрение на правый глаз — так как недавно перенес на него операцию.

«Как выяснилось позже, этот человек передвигается на своём Land Cruiser 200, который зарегистрирован на человека, которого уже нет в живых около 2х лет», — добавил пострадавший.

Комментаторы предложили комиссару написать заявление в ГИБДД о том, что буйный водитель ездит на чужой машине, которую можно