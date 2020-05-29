Кавалер на крузаке мертвеца избил аварийного комиссара во Владивостоке — соцсети

«Закончив фотографировать, спросил, кто водитель второй машины, а также спросил кем я являюсь и для чего я подъехал на ДТП. Потом он в грубой форме сказал, чтобы я уезжал отсюда. Они разберутся сами, хотя второй участник в ходе разговора с ним попросил подождать, вдруг решат оформляться», — рассказал аварийный комиссар.