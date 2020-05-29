Врачи Приморья бьют тревогу: больные COVID-19 отказываются от лечения в больницах

Posted 29 мая 2020, 03:20
Published 29 мая 2020, 03:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишут специалисты мэрии, многие боятся, что их отправят на лечение во Владивосток и Уссурийск, поэтому всеми силами избегают попадания в стационары.
«Такое случалось раньше, до того, как в городе развернули дополнительные инфекционные подразделения. Сегодня в городских госпиталях — более 300 коек — этого достаточно для оказания врачебной помощи всем заболевшим», — отмечают медики города.
Врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк добавила, что сегодня в обязательном порядке госпитализируют детей, беременных, лиц старше 65 лет и пациентов с осложнениями и серьезными хроническими заболеваниями. Также она подчеркнула, что на пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» составляется донесение в Роспотребнадзор — эта служба может привлечь к госпитализации уже на законодательном уровне. Однако, пока что для доставления в госпитали Находки помощь полиции не требовалась.
Напомним, на сегодняшний день в Приморье известно о 1893 случаях заболевания. Из них выздоровело 945 человек, 18 умерло. За минувшие сутки заразилось 57 человек, выздоровело 60 пациентов, один скончался. Еще 40 заболевших переносят коронавирус в тяжелой форме.