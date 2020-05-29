Врачи Приморья бьют тревогу: больные COVID-19 отказываются от лечения в больницах

Врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк добавила, что сегодня в обязательном порядке госпитализируют детей, беременных, лиц старше 65 лет и пациентов с осложнениями и серьезными хроническими заболеваниями. Также она подчеркнула, что на пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» составляется донесение в Роспотребнадзор — эта служба может привлечь к госпитализации уже на законодательном уровне. Однако, пока что для доставления в госпитали Находки помощь полиции не требовалась.