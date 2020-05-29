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Posted 29 мая 2020, 03:20

Published 29 мая 2020, 03:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Врачи Приморья бьют тревогу: больные COVID-19 отказываются от лечения в больницах

Врачи Приморья бьют тревогу: больные COVID-19 отказываются от лечения в больницах

29 мая 2020, 03:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Жители Находки, имея подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, начали отказываться от лечения в стенах больницы, выбирая амбулаторную форму — что крайне опасно для здоровья их семьи и остальных горожан.

Как пишут специалисты мэрии, многие боятся, что их отправят на лечение во Владивосток и Уссурийск, поэтому всеми силами избегают попадания в стационары.

«Такое случалось раньше, до того, как в городе развернули дополнительные инфекционные подразделения. Сегодня в городских госпиталях — более 300 коек — этого достаточно для оказания врачебной помощи всем заболевшим», — отмечают медики города.

Врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк добавила, что сегодня в обязательном порядке госпитализируют детей, беременных, лиц старше 65 лет и пациентов с осложнениями и серьезными хроническими заболеваниями. Также она подчеркнула, что на пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» составляется донесение в Роспотребнадзор — эта служба может привлечь к госпитализации уже на законодательном уровне. Однако, пока что для доставления в госпитали Находки помощь полиции не требовалась.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье известно о 1893 случаях заболевания. Из них выздоровело 945 человек, 18 умерло. За минувшие сутки заразилось 57 человек, выздоровело 60 пациентов, один скончался. Еще 40 заболевших переносят коронавирус в тяжелой форме.

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#Новости#Общество#Находка#COVID-19
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