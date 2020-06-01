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Posted 1 июня 2020, 11:47

Published 1 июня 2020, 11:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

старость

Бабулино тепло медиков сберегло: удивительная история из Приморского края

1 июня 2020, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi. старость
Жительница Находки Валентина Кулешова сделала тёплый подарок медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией: пенсионерка связала своими руками тридцать пар тапочек и передала их врачам и медсёстрам.

Как сообщается на официальной странице КГБУЗ «Находкинская городская больница» в социальной сети Instagram, таким необычным способом женщина решила поддержать медработников, которые трудятся в инфекционных госпиталях.

Свой подарок пенсионерка передала через волонтёров. Также Валентина Кулешова пожелала медикам терпения в борьбе с опасной инфекцией.

Сотрудники Находкинской городской больницы от всей души поблагодарили неравнодушную женщину и пожелали ей крепкого здоровья. Как рассказали сотрудники медучреждения, в настоящее время многие врачи и медсёстры живут в гостинице, чтобы не контактировать с родными и близкими и не подвергать их жизнь и здоровье опасности.

«Такие тапочки всем сейчас, пока не установилась тёплая погода,​ как никогда кстати», - говорят они.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 22 мая в Находке открылся дополнительный госпиталь на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, это позволит уменьшить рост заболеваемости и стабилизировать ситуацию в Находке.

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#Новости#Общество
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