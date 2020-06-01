Бабулино тепло медиков сберегло: удивительная история из Приморского края

Сотрудники Находкинской городской больницы от всей души поблагодарили неравнодушную женщину и пожелали ей крепкого здоровья. Как рассказали сотрудники медучреждения, в настоящее время многие врачи и медсёстры живут в гостинице, чтобы не контактировать с родными и близкими и не подвергать их жизнь и здоровье опасности.