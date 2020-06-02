vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2020, 03:05

Published 2 июня 2020, 03:05

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Болезнь не щадит никого: у известного приморского журналиста обнаружен коронавирус

Болезнь не щадит никого: у известного приморского журналиста обнаружен коронавирус

2 июня 2020, 03:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
У известного в Приморье тележурналиста Александры Мостовой обнаружен коронавирус. Девушка проходит лечение дома.

Журналист Александра Мостовая почувствовала недомогание в субботу, 30 мая. У девушки пропало обоняние, поэтому она сразу же обратилась к врачу и сделала тест. Сегодня пришёл результат — тест на COVID-19 оказался положительным.

«Думаю, что заболевание у меня протекает в лёгкой форме. У меня нет температуры, нет кашля, только отсутствует обоняние. Сегодня приходил врач, назначил препараты, всё объяснил и сказал 2 недели лечиться дома. Показаний для госпитализации нет, КТ делали, всё в порядке. Мы победим этот COVID», — рассказала Александра Мостовая.

Отметим, что в Приморском крае ведётся активная борьба с коронавирусом и, несмотря на первый этап снятия ограничений, расслабляться рано. Ежедневно количество заболевших составляет порядка 50 человек, поэтому несоблюдение защитных мер просто опасно.

В больницах по-прежнему много тяжёлых больных — 35 человек. Из них 9 находятся на ИВЛ. Недавно в сети появилась информация о смерти от коронавируса матери известного бизнесмена Павла Компана. Это лишь подтверждает, что болезнь не щадит никого вне зависимости от уровня жизни и достатка.

Как писало «Восток-Медиа», за последние сутки в регионе зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время — 2103. Из них 1160 приморцев уже выздоровели.

Материалы по теме
«Вопиющая безответственность»: коронавирус нашли в приморских детсадахПриморцы смогут купить тест на коронавирус в супермаркетеНовые данные о заболевших коронавирусом появились в Приморье
#Новости#Общество#Эксклюзив#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика