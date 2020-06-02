Болезнь не щадит никого: у известного приморского журналиста обнаружен коронавирус

«Думаю, что заболевание у меня протекает в лёгкой форме. У меня нет температуры, нет кашля, только отсутствует обоняние. Сегодня приходил врач, назначил препараты, всё объяснил и сказал 2 недели лечиться дома. Показаний для госпитализации нет, КТ делали, всё в порядке. Мы победим этот COVID», — рассказала Александра Мостовая.