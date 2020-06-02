Болезнь не щадит никого: у известного приморского журналиста обнаружен коронавирус

Posted 2 июня 2020, 03:05
Published 2 июня 2020, 03:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Журналист Александра Мостовая почувствовала недомогание в субботу, 30 мая. У девушки пропало обоняние, поэтому она сразу же обратилась к врачу и сделала тест. Сегодня пришёл результат — тест на COVID-19 оказался положительным.
«Думаю, что заболевание у меня протекает в лёгкой форме. У меня нет температуры, нет кашля, только отсутствует обоняние. Сегодня приходил врач, назначил препараты, всё объяснил и сказал 2 недели лечиться дома. Показаний для госпитализации нет, КТ делали, всё в порядке. Мы победим этот COVID», — рассказала Александра Мостовая.
Отметим, что в Приморском крае ведётся активная борьба с коронавирусом и, несмотря на первый этап снятия ограничений, расслабляться рано. Ежедневно количество заболевших составляет порядка 50 человек, поэтому несоблюдение защитных мер просто опасно.
В больницах по-прежнему много тяжёлых больных — 35 человек. Из них 9 находятся на ИВЛ. Недавно в сети появилась информация о смерти от коронавируса матери известного бизнесмена Павла Компана. Это лишь подтверждает, что болезнь не щадит никого вне зависимости от уровня жизни и достатка.
Как писало «Восток-Медиа», за последние сутки в регионе зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время — 2103. Из них 1160 приморцев уже выздоровели.